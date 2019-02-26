800 شركة تعرض قصوراً عائمة في «دبي للقوارب»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 27 من «معرض دبي العالمي للقوارب 2019»، بمشاركة أكثر من 800 شركة وعلامة تجارية من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث تعرض الشركات قوارب أشبه بالقصور العائمة.

يشهد المعرض، الذي يستمر حتى 2 مارس المقبل، 38 إطلاقاً إقليمياً وعالمياً لمجموعة من كبرى شركات تصنيع القوارب حيث يشارك فيه 450 يختاً وقارباً من مختلف أنحاء العالم تصل قيمتها إلى نحو 1.5 مليار درهم.

وسوف يتضمن المعرض حملات إطلاق حصرية عالمية لـ15 قارباً من شركات بناء اليخوت «جلف كرافت»، و«أسيس بوتس»، وإنتغريتي لليخوت، و«فيكتوري تيم». كما سيتم إطلاق أكثر من 23 يختاً وقارباً إقليمياً في المعرض والتي تم إحضارها إلى الشرق الأوسط لأول مرة من قبل روّاد الصناعة الحائزين على العديد من الجوائز مثل كرانشي لليخوت، ودومينيتور لليخوت، ومجموعة فيريتي، وبرينسس لليخوت، وآي إم جي للقوارب.

وتحتوي المجموعة المعروضة من اليخوت الفاخرة على 17 قصراً عائماً، بما في ذلك أكبر يخت في المعرض «هيسن روكت» وطوله 50 متراً، واليخت «أكوامارينا» وطوله 47 متراً، واليخت «كاستم لاين» 120 وطوله 38 متراً، ضمن اليخوت الكبرى المعروضة.

وستقدّم الشركة الإماراتية «جلف كرافت» هذا العام مجموعة كبيرة من اليخوت الفاخرة بما في ذلك ماجستي 140 الذي يبلغ طوله 42 متراً، وماجستي 100 الذي يبلغ 31.7 متراً واللذين يُعدان قطعاً فنية من روائع اليخوت.

ويشهد سوق القوارب الترفيهية في الإمارات نمواً كبيراً ويضم حالياً أكثر من 10000 قارب مسجّل صغير ومتوسط الحجم، بالإضافة إلى حصة كبيرة من اليخوت الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط البالغ عددها 216 يختاً خارقاً يبلغ طولها 40 متراً وأكثر.

دولفين

ويشهد المعرض للمرة الأولى حضور ومشاركة مجموعة «دولفين للخدمات البحرية»، وقال حسين الباجوري، المدير التنفيذي للمجموعة: «إن حضورنا لهذا الحدث المميز والمعروف هذا العام يمثل علامة فارقة في مسيرة مجموعة دولفين للخدمات البحرية، ضمن سعينا إلى توسيع حضور شركتنا محلياً، فصناعة الملاحة البحرية في الإمارات تعتبر من الصناعات المتطورة بشكل كبير، وتقدر التوقعات أن القيمة الإجمالية لهذه السوق عام 2019 بلغت حوالي 66 مليار دولار، وهي قيمة تعطينا الثقة بأن مشاركتنا في المعرض ستساعدنا في تحقيق رؤية المجموعة للنمو المستمر بشكل أكبر.

ومع الصدارة التي يحتلها المعرض والذي يستحوذ على 35% من إجمالي استثمارات القطاع البحري الإقليمي في مجال القوارب، فإنه يمثل منصة مثالية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب أعداد كبيرة من المشاركين.

وقال في هذا الصدد: لقد نما تفاعل المشاركين في المعرض بشكل كبير في الأعوام الماضية؛ وهذا يجعله مكاناً ملائماً للشركات المعنية بالقطاع البحري وصناعة القوارب من أجل المشاركة والحضور، وبناء شبكة علاقات تجارية متميزة، لتعرض منتجاتها وتحقق المزيد من الانتشار في السوق، وهو ما سيحسن من مستوى القطاع بشكل شامل.

وتابع: تكمن أولويتنا في ضمان تحقيق رضا العملاء، والذي يمثل الأساس في استمرارنا ومحافظتنا على مكانة سوقية متقدمة، وقد قمنا بتطبيق نظام جديد لإدارة مراقبة الجودة في كل من المقر الرئيس لمجموعتنا في مصر، وفرعنا في الإمارات؛ ونعتبر أن الأمان والسلامة أهم ما نملك، فنحن نتعامل مع معدات غاية في الحساسية، ويعتمد عليها الناس في حماية وإنقاذ أرواحهم وقت المخاطر، من أجل ذلك يتم فحص منتجاتنا بدقة عالية لتتناسب مع أعلى معايير التميز والجودة، ونرحب على الدوام بعملائنا لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم حول كافة الاحتياجات والمعلومات التي يودون الحصول عليها لضمان حصولهم على منتجات مضمونة وموثوقة في آن.

فيكتوري تيم

كما تشارك مؤسسة «الفيكتوري تيم» في المعرض، حيث تعرض أحدث الإصدارات والابتكارات في مجال الرياضات البحرية، كعلامة عالمية رائدة في مجال تصميم وتصنيع الزوارق السريعة. كما تكشف الستار عن ثلاثة زوارق مبتكرة (زورقين نزهة 27 و34 قدماً، وزورق سباق زوارق سريعة) جميعها تمتاز بأحدث المواصفات العالمية.

ويجمع زورق النزهة 27 قدماً بين السرعة والرفاهية، حيث يتمتع بمواصفات وتكنولوجيا زوارق السباق السريعة وخواص الرفاهية العصرية، ويبلغ طوله 27 قدماً ويصل وزنه قرابة 2.4 طن، ليستوعب على متنه خمسة أشخاص.

وصمم فريق مؤسسة «الفيكتوري تيم» الزورق بشكل أنيق يضم جميع وسائل الراحة ومعايير الأمان، يضم محركين ميركوري بقوة 600 حصان لتفوق سرعته 120 ميل بالساعة.

من جانبه يتميز زورق النزهة 34 قدماً بالسرعة والرفاهية من تصميم وتصنيع مؤسسة الفيكتوري تيم، ويتمتع بمميزات تكنولوجية عديدة وخواص الرفاهية العصرية، ويبلغ طوله 34 قدماً ووزنه قرابة 2.2 طن، ليستوعب ستة أشخاص على متنه.

السلامة البحرية

أكد حسين الباجوري، المدير التنفيذي لمجموعة دولفين للخدمات البحرية، أن تسليط الضوء على السلامة البحرية أمر ضروري خلال المعرض لضمان حماية الأرواح والتأكد من توافر أعلى معايير الأمان للأفراد، ونفخر بأن معداتنا تُعد من بين الأعلى جودة في السوق؛ إذ تشمل معدات السلامة مثل سترات وأطواق النجاة، وبدلات الطفو، وطوافات الإنقاذ، وجميعها تعتبر لوازم ضرورية لأولئك الذين يرغبون في التمتع بالرفاهية والمتعة التي يوفرها نمط حياة الرياضات البحرية والتنزه في القوارب الفاخرة، مع ضمان توافر أعلى درجات السلامة.