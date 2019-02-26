بحث التعاون بين مجموعتي «إم بي إف» و«إل جي تي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة «إم بي إف» القابضة، الأمير فيليب فون أوند زو ليختنشتاين، رئيس مجموعة «إل جي تي»، بحضور الشيخة روضة بنت مكتوم، والأميرة إيزابيل زوجة الأمير فيليب.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين المجموعتين، ونطاق الأعمال والشراكات والمشاريع المستقبلية، وفرص الاستثمار.

وأكد الشيخ محمد القاسمي أنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك تعاون وتنسيق مع مجموعة «إل جي تي»، كونها أكبر مجموعة خاصة للأفراد وإدارة الأصول الخاصة في أوروبا.

وأشار إلى أنه سيتم بحث سبل التعاون وخاصة الخدمات المالية والصناعة، لا سيما أن إمارة ليختنشتاين التي تتبع لها مجموعة «إل جي تي» الاستثمارية، متميزة في هذا الجانب، حيث يعتمد اقتصادها بصورة رئيسية على الخدمات، خاصةً المالية.