هند القاسمي تعرض تجربة الإمارات في تمكين المرأة اقتصادياً

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن تفعيل طاقات النساء بوصفهن قوى منتجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة، بات يحظى بإجماع دولي، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من هذا الإجماع وتحويله إلى سياسات وخطط ومنهجيات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العربي الأفريقي لسيدات الأعمال بالمغرب مؤخراً. وأضافت: نحن في الإمارات وفي إمارة الشارقة خاصة بدأنا منذ عقود بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في العمل مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، ليكون نافذة واسعة أمام السيدات اللاتي يطمحن في الدخول إلى عالم ريادة الأعمال، ثم انتقلنا من مرحلة الدعم والتمكين، إلى مرحلة الارتقاء بالمرأة لتكون إضافة نوعية على منظومة العمل والمجتمع.

وشاركت الشيخة هند القاسمي في جلسة نقاشية حملت عنوان «كيف يعزز الابتكار دور سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية» حيث ذكرت أن عدد النساء المشاركات في الاقتصاد الرقمي لا يزال قليلاً، مستندة في ذلك إلى دراسة للمفوضية الأوروبية بعنوان «زيادة الفجوة بين الجنسين في القطاع الرقمي - دراسة عن المرأة في العصر الرقمي» والتي بيّنت أن 24 فقط من كل 1000 خريجة يتخصصن في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و6 منهن فقط انتقلن للعمل في القطاع الرقمي.