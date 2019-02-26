466 مليون درهم أرباح تعاونية الاتحاد في 2018

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت تعاونية الاتحاد الاستهلاكية، عن نتائجها المالية لعام 2018 حيث بلغت إجمالي الإيرادات نحو 2.8 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو2.3 مليار درهم ووصل صافي الأرباح إلى نحو 466.3 مليون درهم.

وقال خالد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «رغم التحديات التي واجهت قطاع تجارة البيع بالتجزئة إلا أن التعاونية حافظت على وضعها بالسوق من خلال مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتكييفها لتتناسب مع الثقافة المحلية لدولتنا بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن قطاع تجارة التجزئة في الدول كسائر القطاعات الأخرى يتأثر بحركة السوق واتجاهاته».

وأكد أن النتائج المالية لعام 2018 أكدت قوة الوضع المالي وصلابته بالرغم من التنافسية العالية للسوق، مشدداً على أن الشائعات التي يروج لها المضاربون ومجموعات «الواتساب» الخاصة ليس لها أساس من الصحة والهدف منها إلحاق الضرر بتعاونية الاتحاد والمساهمين من المواطنين عبر محاولة التأثير السلبي في مؤسسة وطنية كبيرة ورائدة بحجم تعاونية الاتحاد التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن التعاونية باشرت ملاحقة المضاربين ومروجي الشائعات ومجموعات الواتساب» الخاصة قضائياً، حيث إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعاونية الاتحاد يرفضان رفضاً تاماً المساس بمصالح المساهمين.

ودعا الفلاسي المساهمين إلى عدم الانصات لأي شائعات والمحافظة على ثقتهم بتعاونية الاتحاد وأدائها، مشيراً إلى أنه حقوق المساهمين بلغت نحو 2.84 مليار درهم بزيادة نحو 329.2 مليون درهم بالمقارنة مع عام 2017، فيما بلغ إجمالي المساهمين 33.52 ألف مساهم بنهاية 2018 بزيادة 2,604 مساهمين بالمقارنة مع 2017، وبنسبة نمو 8.4%.

وأشار الفلاسي إلى إن تعاونية الاتحاد تُسهم بشكل كبير مع الجهات والمؤسسات الأخرى لتحقيق منافع اجتماعية لأفراد المجتمع، حيث أنفقت خلال عام 2018 نحو41.4 مليون درهم على المساهمات المجتمعية وبرامج إسعاد المساهمين، فيما قدمت الدعم المادي والمعنوي لـ64 جهة ومؤسسة في مختلف المجالات مما يعزز من ثقة المساهمين في أدائها ومستقبلها.

توسع

وقال: تشهد تعاونية الاتحاد عملية توسع كبرى من خلال تنفيذها لمجموعة كبيرة من المشاريع منها ما هو تحت الإنشاء ومنها ما هو في مراحل التخطيط المختلفة، حيث يبلغ عدد تلك المشاريع 17 مشروعاً تضم فروع ومولات.

أسهم

وفيما يتعلق بأسهم تعاونية الاتحاد قال: سعر سهم أي مؤسسة في العالم مرتبط بأدائها المالي، وخطوة التحول الإلكتروني لتداول أسهم تعاونية الاتحاد ستعزز الأداء وهي ضربة موجعة للمشككين وأصحاب النفوس الضعيفة ممن حاولوا الإضرار بمصالح المساهمين وامتيازاتهم وحقوقهم التي اكتسبوها عبر السنين.

وأضاف أن تحول شهادات الأسهم الورقية إلى شهادات إلكترونية سيلغي دور المضاربين ويضبط سعر السهم ويربطه بالأداء المالي للمؤسسة ما يصب في مصلحة المساهمين ويوفر لهم الراحة والأمان. كما سيوفر سعراً موحداً شفافاً للجميع، استناداً إلى معادلة العرض والطلب.

وأكد أنه لا توجد نية لإدراج أسهم تعاونية الاتحاد في سوق دبي للأوراق المالية، مؤكداً أن خطوة التحول الرقمي وتحديث بيانات المساهمين عبارة عن عملية تطوير للعمل، مشيداً بالمساهمين ممن قاموا بتحديث بياناتهم، ومناشداً من لم يتموا عملية التحديث بضرورة التحديث لأهميتها في إيقاف تلاعب المضاربين.