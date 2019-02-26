توزيعات دبي للاستثمار 2018 مقاربة لـ 2017

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

توقّع خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، أن تكون توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين في الشركة عن عام 2018 مقاربة لتوزيعات 2017. وفضّل بن كلبان في تصريحاته لـ«البيان الاقتصادي» عدم الخوض في مزيد من التفاصيل، لكنه أكد مواصلة الشركة تحقيق قيمة أعلى للمستثمرين.

وكانت دبي للاستثمار وزعت أرباحاً نقدية بنسبة 12% من رأس المال المصدر (تعادل 12 فلساً) للسهم الواحد عن عام 2017، وبلغت القيمة الإجمالية لتوزيعات الشركة حينها نحو 510.24 ملايين درهم.

وتأثرت أرباح الشركة خلال 2018 بسبب فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية في إطار دورة السوق. وبلغ صافي أرباح عائدة على المساهمين 651.4 مليون درهم، فيما بلغ الربح التشغيلي 1.1 مليار درهم خلال 2018.