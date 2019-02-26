اهتمام إماراتي بشراء حصة في شركة هندية

المصدر: دبي- سيد صالح

أفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية بأن كلاً من جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مهتمتان بشراء الحصة التي تمتلكها مجموعة «ريلاينس كابيتال» الهندية في شركة «ريلاينس نيبون لايف أسيت مانجمنت» الهندية لإدارة الأصول.

وذكرت الصحيفة أمس نقلاً عن مصادر مطلعة أن هناك صندوقاً سيادياً خليجياً ثالثاً يخوض السباق على شراء الحصة. ومن الجدير بالذكر أن كلاً من «ريلاينس كابيتال» وشركة «نيبون لايف» اليابانية للتأمين تمتلك حصة متساوية في الشركة الهندية، حيث تبلغ نسبة حصة كل منهما 42.88%، وتقدر قيمتها بما يتجاوزمليار دولار.