1.6 مليار أرباح «دبي لصناعات الطيران»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية عن 2018، وحققت أرباحاً قبل الضرائب 428.8 مليون دولار( 1.6 مليار درهم)، بزيادة قدرها 135% عن عام 2017، حيث بلغت 182.4 مليون دولار(670 مليون درهم).

وارتفع إجمالي عائدات «دبي لصناعات الطيران المحدودة» بنسبة 70% إلى 1.44 مليار دولار (5.28 مليارات درهم) خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017 التي بلغت خلاله 845.8 مليون دولار( 3.1 مليارات درهم)، ووصل العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب 12.8%.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة ان الشركة واصلت البناء على نقاط قوتها الفريدة، وقدرات منصتها، وخبراتها التي تمتد إلى 33 عاماً، وعلاقاتها المتينة مع العملاء، وقوة رأسمالها واستقرارها لتعزيز مكانتها بوصفها شركة رائدة في التأجير والهندسة. كان 2018 أول عام كامل للعمليات المشتركة للشركة عقب الاستحواذ على شركة أواس في أغسطس 2017.