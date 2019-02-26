«أسكوت» تفتتح فنادق جديدة في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة أسكوت، المشغل الأكبر للشقق الفندقية في العالم عن عزمها إضافة 1650 شقة فندقية جديدة إلى محفظتها بحلول عام 2020، حيث بلغ عدد الوحدات العاملة للشقق الفندقية التي تتبع لأسكوت لغاية اليوم 1763 وحدة في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2019 والتي تتوزع في 7 دول عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

تمتلك المجموعة 12 فندقاً في 11 مدينة في الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وفي غانا، وهي تندرج تحت علامات أسكوت وسيتادينس وسومرست التابعة للمجموعة.

وتعمل أسكوت على إتمام 11 فندقاً في المنطقة حالياً، والتي تضم 1638 شقّة فندقية، ومن المقرّر أن تُفتتح 6 منها في السعودية، بينما تتوزّع باقي الفنادق في الإمارات وسلطنة عمان، وغانا وتشمل مخطّطات الشركة عدّة صفقات، وذلك في سياق سعيها للوصول إلى 5000 شقّة فندقية بحلول 2020.