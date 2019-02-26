تقرير: جهود الإمارات في مكافحة الفساد جديرة بالثناء

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «انتي كورابشن دايجيست» الشبكي الفرنسي جهود الإمارات في مكافحة الفساد الوظيفي والرشوة بأنها جديرة بالثناء والمديح. ونشر الموقع الذي يعد من أبرز بوابات المعلومات المعنية بمكافحة الفساد والرشوة حول العالم تقريراً خاصاً أمس عن التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة في القانون الإماراتي.

وعرض التقرير رصداً تاريخياً للجهود التي تبذلها الإمارات في مكافحة الفساد الوظيفي، وذكر أن هذه الجهود شهدت تكثيفاً لافتاً في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008، حيث اتخذت الإمارات آنذاك حزمة من التدابير الاستباقية لتتبع حالات الفساد الوظيفي.

كما وصف التقرير جهود الإمارات في مكافحة الفساد بأنها جماعية وتتميز بتضافر وتعاون كافة الجهات الحكومية.