«غرفة الشارقة» تنظم جولة لأعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة جولة لرؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وقريناتهم المقيمين في دولة الإمارات، والتي شملت زيارة عدد من أبرز المعالم الحضارية في الشارقة، لتسليط الضوء على ما تشهده الإمارة من تقدّم وتطور مستمر في كافة مناحي الحياة وعلى مختلف الصعد الاقتصادية والسياحية والثقافية.

وتندرج الجولة التي شارك فيها عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، في إطار سعي الغرفة لتوثيق علاقات التواصل والتعاون مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدولة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشارقة والدول الصديقة مع الإمارات.

وقال عبدالله سلطان العويس إن الجولة هي مبادرة أطلقتها الغرفة وتواظب على تنظيمها بوتيرة دورية كل عامين للدبلوماسيين المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة وعائلاتهم الكريمة في أجواء أخوية لتعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وإيجاد بيئة مثالية للتواصل المباشر، معتبراً أن هذه الجولة تأتي في وقت تشهد فيه دولة الإمارات إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، ليرسخ الإمارات عاصمة عالمية للتسامح ويعكس النهج الذي تبنته الدولة منذ تأسيسها في أن تكون جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة.

ولفت إلى النظرة المتفائلة باقتصاد الإمارات خلال 2019 كما في الأعوام السابقة، بفضل حكمة القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل بنظرة ثاقبة، وترسم برؤيتها خارطة الطريق نحو مستقبل مشرق.