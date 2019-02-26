«سند» تغلق صفقة تمويل جديدة مع بنك أبوظبي الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «سند لحلول الطيران» (سند)، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، إغلاق تسهيل تمويلي جديد مع بنك أبوظبي الأول. وكان بنك أبوظبي الأول تولى عدداً من صفقات التمويل الخاصة بـشركة «سند» منذ بدء عملياتها في عام 2010، والتي تمكّنت الشركة عن طريقها من تمويل برامج قطع غيار ومكوّنات محركات جديدة لعملائها، تشمل التأجير طويل الأمد لقطع غيار المحركات الجديدة من طرازيCFM56-5B و7B مع كل من شركة «لوفتهانزا تكنيك» وشركة «تي يو آي جروب».

وتقدر قيمة التسهيل الجديد الذي تم إغلاقه بـ 62 مليون دولار أمريكي، حيث ستتم الاستعانة به لتمويل عدد من البرامج الخاصة بعملاء «سند»، بما في ذلك الاستفادة من تمويل طويل الأمد تصل قيمته إلى 23 مليون دولار أمريكي لمكونات الطائرة طراز «بي 787» لدعم تمويل عدة برامج لخدمات مكونات تابعة لشركة «إس آر تكنيكس».

وقال تروي لامبيث، الرئيس التنفيذي لشركة «سند لحلول الطيران»: «نحن سعداء بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول لإغلاق هذه الصفقة المهمة كشريك مصرفي متميز. وإننا نتوقع أن نرى المزيد من أوجه التعاون خلال عام 2019، ونثق بأن الحصول على تمويل كاف من السوق يشكّل حافزاً أساسياً لنهجنا».

من جانبه، قال مهند البورنو، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بدولة الإمارات في بنك أبوظبي الأول: «يفخر بنك أبوظبي الأول بالشراكة القوية والممتدة مع شركة سند، والتي تأتي انطلاقاً من ثقتنا بالأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة الطيران بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات. ويوفر هذا التسهيل الاحتياجات التمويلية لعدد من برامج الخاصة بالعملاء الرئيسيين لسند، حيث سيعزز آفاق النمو للشركة ولقطاع الطيران بشكل عام».