45.6 ملياراً قروضاً للقطاع التجاري والصناعي في عام

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي أمس استمرار وتيرة الإقراض منذ بداية 2019، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي ضخ 5.4 مليارات درهم قروضاً جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني خلال يناير الماضي، استأثر منها القطاع الخاص بـ 4.8 مليارات تشكل نسبة 89%.

وكشفت نشرة المؤشرات المصرفية للبنوك العاملة في الدولة لشهر يناير الصادرة أمس عن المصرف المركزي عن زيادة إجمالي الائتمان الموجه للقطاعين الحكومي والخاص وغير المقيمين من 1.65 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 إلى 1.66 تريليون بنهاية يناير 2019 بزيادة 5.4 مليارات درهم وبنسبة 0.3%، وارتفاع قروض القطاع المصرفي للقطاع الخاص إلى 1.134 تريليون درهم بنهاية يناير 2019 مقابل 1.13 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 4.8 مليارات درهم وبنسبة 0.4%.

وارتفعت القروض المقدمة من البنوك للقطاعين الصناعي والتجاري إلى 797.3 ملياراً بنهاية يناير مقابل 751.7 مليار درهم بنهاية يناير 2018 بزيادة 45.6 مليار درهم وبنسبة 6%، وضخ القطاع المصرفي 5.1 مليارات قروضاً جديدة في شرايين القطاعين التجاري والصناعي خلال يناير، حيث زاد إجمالي القروض إلى 797.8 مليار درهم مقابل 792.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. كما ارتفعت قروض البنوك لغير المقيمين من 128.8 مليار درهم بنهاية يناير 2018 إلى 146.8 ملياراً بنهاية يناير 2019 بزيادة قدرها 18 مليار درهم وبنسبة 14%.

قروض شخصية

وأشارت الإحصائيات إلى تراجع طفيف للقروض الشخصية للأفراد إلى 337.1 مليار درهم بنهاية يناير 2019 مقابل 337.3 مليار درهم بنهاية يناير 2018 بتراجع قدره 200 مليون درهم وبنسبة -0.1%. وزادت البنوك العاملة في الدولة زادت من استثماراتها بنحو 6.9 مليارات درهم خلال شهر يناير الماضي، ما رفع إجمالي رصيدها إلى 339.9 مليار درهم.

استثمارات

وعززت البنوك استثماراتها خلال عام بنحو 23.6 مليار درهم وبنسبة 7.5% حيث قفزت من 316.3 مليار درهم بنهاية يناير 2018 إلى 339.9 مليار درهم بنهاية يناير 2019، وزادت البنوك استثمارات الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) من 206.1 مليارات درهم بنهاية يناير 2018 إلى 213.9 مليار درهم بنهاية يناير 2019 بزيادة 7.8 مليارات درهم وبنسبة 3.8%.

كما زادت البنوك استثمارات السندات المحفوظة من 67.8 مليار درهم إلى 83.9 مليار درهم بزيادة مليار درهم وبنسبة 23.7%، وزادت استثماراتها في بند استثمارات أخرى من 31.4 مليار درهم إلى 31.6 مليار درهم بزيادة قدرها 200 مليون درهم وبنسبة 0.6%، كما ارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم لتصل إلى 10.5 مليارات درهم بنهاية يناير 2019 مقابل 10.2 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2018.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع رصيد رأس المال والاحتياطيات للجهاز المصرفي إلى 362.2 مليار درهم بزيادة قدرها 7.3 مليارات درهم مقابل 354.9 مليار درهم في ديسمبر 2018، كما تراجعت مخصصات البنوك لتصل إلى 31.3 مليار درهم مقابل 32.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع معدل التكلفة على الودائع المصرفية من 1.3% بنهاية مارس 2018 إلى 1.8% بنهاية ديسمبر 2018، وارتفاع معدل العائد من الإقراض المصرفي من 5.2% إلى 5.5% بنهاية يناير 2019.

زيادة الودائع

أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الودائع المصرفية من 1.62 تريليون درهم بنهاية يناير 2018 إلى 1.75 تريليون درهم بنهاية يناير 2019 بزيادة قدرها 133.1 مليار درهم وبنسبة 8.2%، كما ارتفعت ودائع المقيمين إلى 1.54 تريليون درهم بنسبة زيادة 7.8%، وودائع الحكومة من 205.2 مليارات درهم إلى 293.7 ملياراً بنسبة زيادة 43.1%، وودائع القطاع الخاص لتصل إلى تريليون و12.7 مليار درهم بنسبة زيادة 1.5%، وودائع غير المقيمين لتصل إلى 212.5 مليار درهم بنهاية يناير 2019 مقابل 191 مليار درهم بنهاية يناير 2018 بزيادة قدرها 21.5 مليار درهم وبنسبة 11.3%.