«آي إل آند إف إس» تسعى لبيع حصتها في ميناء بالفجيرة

المصدر: دبي - سيد صالح

عيّنت شركة «آي إل آند إف إس» الهندية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية وأيضاً تأجير البنى التحتية، بنك «هوليهان لوكي» الأمريكي كي يقدم لها الخدمات الاستشارية بشأن البيع المحتمل لحصتها في ميناء لتخزين النفط بالفجيرة.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، تأتي هذه الخطوة من جانب «آي إل آند إف إس» في إطار خططها لمواجهة أزمتها المالية الحالية، حيث تعاني الشركة المثقلة بالديون تعثراً في سداد يونها. وتبلغ السعة التشغيلية للميناء الذي ترغب الشركة ببيع حصتها فيه 333.484 متراً مكعباً، ومن المتوقع زيادتها إلى 770.484 متراً مكعباً.