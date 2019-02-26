كوليزر: 10400 غرفة فندقية جديدة في الإمارات العام الماضي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أصدرت مؤسسة كوليرز الاستشارية تقرير حصاد عام 2018 للسياحة في الإمارات، الذي أشار إلى افتتاح 10400 غرفة فندقية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، 72% منها في دبي، وتليها أبوظبي بنسبة 23%، وتم تدشين عدد من العلامات التجارية الجديدة مثل فنادق أديشن وسيزارز بالاس وأليمينت وأويو.

وأبرز تقرير مؤسسة كوليرز ما حققه مطار دبي الدولي من إنجازات العام الماضي، حيث بلغ العدد التراكمي للمسافرين عبر المطار مليار مسافر في ديسمبر العام الماضي منذ إنشائه، ما يؤكد مكانته الإقليمية والدولية بوصفه مركزاً للسفر والعبور.

وأضاف التقرير أن مطار دبي الدولي حافظ للمرة الخامسة على التوالي على مكانته العالمية كونه أكثر مطارات العالم إشغالاً في العام الماضي بعد وصول عدد المسافرين إلى 89.1 مليون مسافر، رغم تحديات حالة بطء الاقتصاد العالمي، التي طالت بتأثيراتها حركة المسافرين على مستوى العالم.

وحققت دبي ارتفاعاً في عدد السائحين بنسبة 0.4%، إضافة إلى ارتفاع في متوسط عدد القادمين من أسواق شملت الصين وروسيا وألمانيا. وشهدت أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 4.5% في عدد النزلاء في الفنادق نتيجة النمو الإيجابي في الطلب من الهند والصين وبريطانيا.

وتوقّع التقرير دخول 34500 غرفة فندقية جديدة في سوق الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية في رأس الخيمة بنسبة 5%، وفي الشارقة بنسبة 14% وفي دبي بنسبة 14% وفي أبوظبي بنسبة 12% في العام الماضي.