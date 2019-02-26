تقرير «المزايا»: مؤشرات واعدة لقطاع التجزئة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن قطاع التجزئة في الإمارات يتوقع المزيد من معدلات النمو على الرغم من الضغوط القائمة، مشيراً إلى أن حجم صناعة التجزئة يقدر بـ 202 مليار درهم مع سيطرة شبه كاملة لمبيعات المحال التجارية ونمو واضح للمبيعات عبر القنوات الالكترونية الآخذة بالاتساع.

وأكد التقرير أن مؤشرات القطاع تبدو واعدة وداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية عند هذا المستوى من التشغيل على المدى الطويل وستواصل نموها في ظل الزخم المسجل والمخطط له من الفعاليات خلال العام الحالي، والتي غالباً ما تستقطب كبار الموظفين ورجال الأعمال.

ويأتي نجاح قطاع التجزئة الإماراتي مدعوماً بحزمة من العوامل المباشرة وفي مقدمتها حزم الترويج الممتدة على مدار العام بالإضافة إلى التنوع الواسع لقطاع التجزئة وتوفر قوة شرائية مرتفعة لدى كافة فئات المستهلكين، إلى جانب توفر بنية تحتية متطورة تفي بجميع متطلبات الدعم اللوجستي وتوفر تسهيلات كبيرة في الحصول على التأشيرات السياحية.