حفل جائزتي محمد بن راشد للأعمال والابتكار اليوم

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت هيئة تحكيم جائزتي الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، لائحة الشركات الفائزة خلال اجتماعها أول من أمس في مقر غرفة دبي، مع استكمال الغرفة لاستعداداتها لتنظيم الحفل الختامي للجائزة الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم في دبي أوبرا.

ويترأس معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد هيئة تحكيم الجائزة التي تضم في عضويتها محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس اللجنة المشرفة على الجائزة، والدكتور آنغ هاك سينغ، رئيس لجنة الإدارة في جائزة سنغافورة للجودة، والدكتور بلعيد رتاب، كبير الاقتصاديين ورئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي وقائد اللجنة المشرفة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن مهمة اختيار الفائزين كانت صعبة في هذه الدورة من الجائزة، مع ارتقاء الشركات المشاركة في معاييرها وممارساتها ومبادراتها المتميزة والمبتكرة، مؤكداً أن جميع المشاركين استفادوا من برنامج الجائزة لتطوير الأداء وتحسينه مع تحديث معايير التقييم لتواكب كل ما هو جديد ومبتكر في الأداء المؤسسي العالمي.

ولفت معاليه إلى أن ملفات الشركات المشاركة وأدائها تميز بالاحترافية والتميز مما يعكس الثقافة السائدة في قطاع الأعمال في دول الخليج العربي بأهمية اعتماد التميز والابتكار كركيزتين أساسيتين في الاستراتيجيات التشغيلية للشركات.

وبدوره شكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس اللجنة المشرفة على الجائزة، جهود أعضاء هيئة التحكيم الذين أثروا الجائزة بخبراتهم الواسعة، وساهموا باختيار الفائزين وفق معايير عالمية محدثة سنوياً لتكون مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، معتبراً أن الجائزة، من خلال برنامجها المتطور، وهيئة التحكيم التي تضم أسماء بارزة ومرموقة، والمشاركين من كافة القطاعات والمجالات في المنطقة، باتت بالفعل أبرز جوائز تكريم الأداء المؤسسي في دول التعاون.

وتعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرفة دبي، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية، والترويج لثقافة الأعمال المتميزة والمبتكرة والأداء المؤسسي المتفوق.

ابتكار الأعمال

أطلقت غرفة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد خلال العام 2015 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، حيث تعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال مبادرة متميزة في نوعها لإبراز دور الابتكار في تحفيز بيئة الأعمال، بالتماشي مع رؤية الإمارات 2021 بالمضي قدماً نحو المزيد من اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار.

وتشكل الجائزة حافزاً للقطاع الخاص لاتخاذ الابتكار كطريق للنجاح المؤسسي. وتضم فئات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخدمات المالية والخدمات والبناء والتشييد والتجارة وإعادة التصدير والنقل والدعم اللوجستي والصناعة.