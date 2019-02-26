799 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 799 مليون درهم، حيث تم تسجيل 220 مبايعة بقيمة 498 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 48 مليون درهم و209 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 450 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9.1 ملايين بمنطقة معيصم الأول. وتصدرت وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 301 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 225 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 76 مليون درهم أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 195 مليون درهم ورهن في مرسى دبي بقيمة 32 مليون درهم.