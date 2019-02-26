منتدى في دبي يبحث أهمية تحكم الشركات في أعمالها النقدية وإدارتها

المصدر: دبي- البيان

نظمت «تالي سوليوشنز»، الشركة المتخصصة في مجال المحاسبة وبرامج الامتثال الضريبي، فعاليات الدورة الثانية من منتدى SMB Pulse في دبي والتي استقطبت مشاركة واسعة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وصل حجمها إلى 100 شركة.

وحثّ المنتدى قطاعات الأعمال الصغيرة في دبي على تطوير قدراتها الإدارية والتسويقية لتعزيز ميزاتها التنافسية وحصتها السوقية للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الذي توفره الإمارة.

وقال المؤتمرون إن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تحتوي على أكثر من 5.5 ملايين مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90٪ من إجمالي عدد الشركات، حيث تتجاوز هذه النسبة في دولة الإمارات 94٪ من مجمل الشركات الكلية.

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وخلال المؤتمر، قالت «تالي» إنها دخلت في اتفاقية شراكة مع شركة «مانو ناير»، المتخصصة في المحاسبة القانونية والإدارية. وسلطت «مانو»، ذات الخبرة التي تزيد على عشرين عاماً في مجال التمويل والحسابات والمراجعة والضرائب والاستشارات الإدارية، الضوء على الفروق الرئيسة التي يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز عليها لتعزيز إنتاجية أعمالها.

وقال «فيغاس بانشال»، رئيس قسم الأعمال في «تالي سوليوشنز» في منطقة الشرق الأوسط: «نهدف من خلال منتدى SMB Pulse إلى الارتقاء بمهارة الأعمال ومساعدتها على تحسين إمكانيات النمو والكفاءة بمساعدة التكنولوجيا. وفي تالي، نوجه تركيزنا على خلق الوعي للشركات حول الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في حياتها اليومية».