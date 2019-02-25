"أبوظبي التجاري" يطرح خدمات ومنتجاتلمصممة خصيصاً للإماراتيين

المصدر: البيان الإلكتروني

طرح بنك أبوظبي التجاري، مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية المصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تحت إسم "إماراتي".

وانطلاقًا من التزامه الراسخ تجاه المجتمع الإماراتي وأجيال شباب المستقبل على وجه .الخصوص، أطلق البنك باقة "إماراتي" ترجمةً حقيقيةً لقيمهم وطموحاتهم ومتطلباتهم المالية

تقدم "إماراتي" للعملاء من مواطني الدولة تجربة مصرفية متكاملة تتناسب مع أسلوب حياة أبناء الوطن وتوفر لهم العديد من المزايا ومنها أولوية إنجاز المعاملات المصرفية في مختلف الفروع، ومسؤول علاقات مصرفية مخصص لخدمة العميل، وخدمة صف السيارات، ومركز اتصال خاص على مدار الساعة طوال الأسبوع، علاوة على توفير العديد من الخدمات المصرفية بأسعار تفضيلية ورسوم مخفضة.

كما تتيح "إماراتي" للعملاء من المواطنين فرصة الاستفادة من نقاط مكافآت تاتش بوينتس من بنك أبوظبي التجاري وهو برنامج الولاء الفريد من نوعه والحائز على جوائز دولية مرموقة، حيث يمكن للعميل استبدال نقاط تاتش بوينتس لدى العديد من .المتاجر في الدولة أو استبدالها بأميال السفر وقسائم الهدايا وغيرها الكثير.

وتوفر باقة "إماراتي" أيضًا مجموعة من الحلول المالية والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتقدم للعملاء من المواطنين عروضًا حصريًة لدى مجموعة كبيرة من المتاجر الراقية في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى توفير عروض وخصومات مفضلة خاصة بالترفيه والتسوق والمطاعم. كما يمكن للعملاء المواطنين الاستمتاع بخصومات على رحلات السفر وحجوزات الفنادق من خلال الحجز مع أفضل الشركاء في مجال السفر والسياحة بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بدخول مجاني إلى الصالة الماسية في مبنى كبار .الشخصيات بمطار أبوظبي الدولي والعديد من المطارات العالمية .

قام بنك أبوظبي التجاري بتصميم "إماراتي" خصيصاً لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء من أبناء الوطن ولتعزيز هذه الباقة، تم أيضاً توفير "إماراتي إكسيلنسي" التي تتميز بتقديم حلول متطوّرة وحصرية لإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية اليومية .

وبهذه المناسبة، قال حسن سجواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في بنك أبوظبي التجاري: "ككل إماراتي تملؤه العزة والطموح وحب الوطن، تُعد القيم الأصيلة هي مصدر نجاحنا المستمر. ولدعم عملائنا في تحقيق طموحاتهم، صمّمنا "إماراتي" من بنك أبوظبي التجاري لتلبية متطلباتهم الماليّة من خلال تقديم منتجات مالية وخدمات مصرفية حصرية، حيث لاقت صدى واسعًا من أبناء الوطن الذين تفاعلوا مع هذه المبادرة الجديدة من بنك أبوظبي التجاري التي تزامنت مع احتفالات اليوم الوطني “.السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة"