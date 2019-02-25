«مالية الشارقة» تكرم الفائزين بمبادرة «الأفكار الإبداعية»

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت دائرة المالية المركزية بالشارقة فرق العمل الفائزة بمبادرة «الأفكار الإبداعية - The Idea»، والتي قدم أصحابها أفكاراً إبداعية رائدة أسهمت في زيادة تنافسية الدائرة. حضر التكريم الذي أقيم في مقر الدائرة، وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وعائشة الحوسني، مدير إدارة الخدمات المساندة، الأمين العام للجائزة.

وأكد الصايغ أن تكريم الفائزين بهذه الجائزة بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، يعكس التزام دائرة المالية المركزية تعزيز بيئة العمل الإبداعية والابتكارية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية في الشارقة. من جانبها، قالت عائشة الحوسني: إن توفير بيئة تنافسية بين الموظفين والوحدات التنظيمية من أجل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الدائرة، طالما كان هدفاً تعمل دائرة المالية المركزية دائماً على تحقيقه.