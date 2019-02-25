غرفة عجمان تعرّف بفرص «إكسبو 2020 دبي» في دعم مجتمع الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة تعريفية حول «إكسبو 2020 دبي» والفرص التي يوفرها في دعم مجتمع الأعمال، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وموظفي الغرفة، وقامت بتقديم الندوة عائشة الغافري، مدير مكتب رأس الخيمة لإكسبو 2020.

نبذة

استهلت الندوة بنبذة عن تاريخ إكسبو وأهمية المعرض العالمي والذي شهد على مدار تاريخه إعلان أكثر من 50% من الاختراعات والابتكارات التي تخدم البشرية، حيث أكدت عائشة الغافري أهمية الحدث الوطني والتاريخي لدولة الإمارات باعتبارها الدولة العربية الأولى التي تستضيف معرض إكسبو 2020 تحت شعار: تواصل العقول وصنع المستقبل «التنقل ـ الفرص ـ الاستدامة».

وأوضحت أن المعرض سيحظى بمشاركة عالمية تضم حتى الآن 190 دولة، ويتوقع أن يستقطب على مدار 173 يوماً 25 مليون زيارة وسيكون 70% من الزوار من خارج دولة الإمارات لتعد النسبة الأكبر من الزوار الدوليين على مدار تاريخ معارض إكسبو الدولية.

وتناولت الندوة نبذة عن الأجنحة والتصاميم الخاصة بإكسبو 2020 وخطة المواصلات المعتمدة لسهولة الوصول وزيارة المعرض، وأكدت أن القائمين على «إكسبو 2020» حريصون على مشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع ليكون لهم بصمة ومساهمة واضحة في المعرض العالمي.

إشادة

وتناولت الندوة الإرث المستدام «ما بعد إكسبو» لتبقى 80% من منشآت إكسبو في ما بعد الحدث العالمي تشكل مدينة متكاملة وعصرية، كما تم شرح برنامج المتطوعين ودوره في الحدث التاريخي.

من جانبها، أشادت الدكتورة آمنة خليفة بجهود القائمين لتجهيزات إكسبو 2020 ووتيرة العمل المشرفة التي تبرز مكانة دولة الإمارات في استضافة الأحداث العالمية، داعية إلى ضرورة التفاعل والتعاون مع القائمين على إكسبو وأهمية زيارة الموقع والتجهيزات الحالية، ودعت أصحاب المشاريع إلى التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لإكسبو.

وفي ختام الندوة، أكد الحضور ضرورة مشاركة فئات المجتمع للحدث العالمي وأهمية استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع من المساهمة في استغلال الفرص التي يتيحها إكسبو، وقامت الدكتورة آمنة خليفة آل علي بتقديم درع تذكارية إلى عائشة الغافري مدير مكتب رأس الخيمة لإكسبو 2020.