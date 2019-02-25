مزاد معارض سوق الحراج للسيارات يحقق 4.7 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - البيان

حقق مزاد معارض سوق الحراج للسيارات العلني الذي نظمته «الإمارات للمزادات» لصالح شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة على 9 معارض في السوق إيرادات مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.7 ملايين درهم، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 25% مقارنة بالمزاد الأول الذي أُقيم في يناير من العام الماضي على 12 معرضاً في السوق. واستحوذ معرض واحد من معارض سوق الحراج، على قيمة إجمالية وصلت إلى 2 مليون درهم، في حين حقق أحد المعارض سعراً قياسياً آخر وصل إلى 910 آلاف درهم.

وأعرب عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، عن شكره لكل من شركة الشارقة لإدارة الأصول ولإدارة سوق الحراج على ثقتهم فيما لتنظيم مزاد معارض سوق الحراج.