«الإمارات دبي الوطني» يفوز بـ«جوائز تجربة العميل»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس تكريمه في حفل توزيع «جوائز تجربة العميل في الخليج» الذي انعقد مؤخراً، وذلك تقديراً لجهوده في الارتقاء بالتجربة المصرفية التي يقدمها لعملائه. وفي أعقاب منافسة قوية بين مجموعة من أبرز الشركات في المنطقة من مختلف القطاعات، فاز بنك الإمارات دبي الوطني بجوائز عن أربع فئات تتضمن: تغيير الأعمال والتحول؛ وأفضل استراتيجية لتجربة العملاء؛ وفئة فريق شكاوى العملاء وتجربة العملاء.

وجاءت الجوائز تكريماً لمبادئ البنك التي تركز على العملاء أولاً، وتفوقه في تقديم تجربة متميزة للعملاء باعتبارها من أبرز المقومات الرئيسية لنجاح الأعمال. وكان البنك قد حرص خلال الأعوام القليلة الماضية على الاستثمار في التميّز في تجربة العملاء، مركّزاً على برامج الهندسة الثقافية للموظفين وتبني الحلول المدعومة بالتقنيات الحديثة سعياً لإضفاء مزيد من البساطة على نقاط التواصل مع العملاء.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: تقديم تجربة عملاء فائقة الجودة لطالما شكّل عنصراً جوهرياً من نموذج أعمالنا وثقافتنا المؤسسية، ويأتي هذا التكريم بمثابة دلالة واضحة على التزام بنك الإمارات دبي الوطني تقديم خدمة عملاء استثنائية بكافة المقاييس.

ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد عزمنا على مواصلة الاستثمار في استراتيجيات تجربة العملاء في سياق مساعينا المتواصلة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة في القطاع المصرفي وتلبيتها.

وتستند الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الإمارات دبي الوطني لتحسين خدمة العملاء إلى رؤية شاملة مفادها: «نسعى كل يوم لتسهيل حياة العملاء من خلال حلول تساعدهم على تحقيق تطلّعاتهم المالية»، ومدعوماً بقيمه الرئيسية التي تولي «التركيز على العميل» و«التميز في الخدمة» أولوية قصوى.