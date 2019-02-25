مجلس محمد بن زايد يناقش توجّهات الاقتصاد العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

استضاف مجلس محمد بن زايد في قصر البطين أمس جلسة نقاش حول توجهات الاقتصاد العالمي والمزايا الجاذبة لدولة الإمارات وشركاتها الوطنية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، تحدث خلالها كل من لورانس فنك، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، وهنري كرافيس، رئيس مجلس الإدارة المشارك الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «كي كي آر»، واللتين تعدان من المؤسسات الاستثمارية الرائدة على مستوى العالم.

شهد الجلسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وجبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

بيئة مناسبة

تناولت الجلسة، التي أدارها محمد سيف العرياني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك إنترناشيونال»، دور شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كمحفز لاستقطاب الاستثمار الخارجي إلى دولة الإمارات، وذلك بعد توقيعها أمس شراكة استراتيجية مع شركتي «بلاك روك» و«كي كي آر» في مجال أنابيب نقل وتوزيع النفط التابعة لأدنوك والتي تحقق عوائد تقدر بـ14.7 مليار درهم تدفع مقدماً.

وشدد لورانس فنك وهنري كرافيس على أهمية الخطوات التي تخطوها دولة الإمارات وأبوظبي تحديداً في سبيل توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأشارا إلى أن أبوظبي مؤهلة للتحول إلى مركز عالمي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة، خصوصاً تلك المرتبطة بالاستثمار في الطاقة والبنى التحتية.

دور عالمي

وأشار لورانس فنك، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» إلى أن وجود شركات عالمية مثل «مبادلة» و«أدنوك» واللتين تؤديان دوراً عالمياً في العديد من القطاعات كالقطاع المالي والطاقة والبنى التحتية يعزز من مكانة أبوظبي عالمياً، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة ستساهم في تسريع عملية تدفق الاستثمارات طويلة الأمد في أبوظبي.

فيما قال هنري كرافيس، رئيس مجلس الإدارة المشارك الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «كي كي آر» إن حجم الاستثمار الحكومي في البنية التحتية في أبوظبي يتفوق على العديد من الدول المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس نظرة القيادة نحو المستقبل كما ينظر المستثمرون إلى تلك الاستثمارات كمؤشر إيجابي يضمن استثمارات آمنة طويلة الأمد.

وأوضح أن الخطوات التي قطعتها أبوظبي ستتحول إلى مثال وأنموذج متكامل للدول في المنطقة، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في شكل مدننا الحضرية التي ستستوعب ما يناهز 70% من سكان العالم في المستقبل القريب وهو يتطلب مراعاة متطلبات الأجيال المقبلة التي غيرت التطورات التكنولوجية الكثير منها وهو ما يمكن تطبيقه في أبوظبي بحكم استثماراتها في البنية التحتية وفق متطلباتها الجديدة.

مناقشات

واشتملت المناقشات على عدة موضوعات شملت الاتجاهات والاستراتيجيات العالمية للاستثمار والمزايا الجاذبة لدولة الإمارات التي ترسخ مكانتها وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً للمصداقية والموثوقية والبنية التشريعية والتنظيمية المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية والتي تتيح إبرام شراكات استراتيجية مبتكرة تحقق مصالح الأطراف المشاركة كافة.

وتناول النقاش كذلك أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام في دعم نشاط ونمو الاقتصاد العالمي مع التركيز على استراتيجيات المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبيرة مثل «بلاك روك» و«كي كي آر» في اختيار وتنفيذ استثماراتها.

وأوضح قادة المؤسسات الاستثمارية الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ قرار بالاستثمار في أصول البنية التحتية التابعة لأدنوك في أبوظبي والتي شجعتهم على اختيار دولة الإمارات وجهة استثمارية مستقرة وموثوقة تشهد نمواً متسارعاً في جذب رؤوس الأموال العالمية.

مستثمران

وأعرب لورانس فنك وهنري كرافيس خلال الجلسة عن سعادتهما وفخرهما بالتحدث في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يشكل منبراً ثقافياً مهماً لمناقشة المواضيع الاستراتيجية والمهمة للإنسانية بشكل عام في مختلف المجالات، بما فيها الفكر والسياسة والاقتصاد والعلوم والتنمية المستدامة.

ويعد لورانس فنك واحداً من أبرز المستثمرين وقادة الأعمال في العالم وكان قد أسس مع سبعة شركاء «بلاك روك» في عام 1988، والتي تطورت لتصبح شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار تدير اليوم أموالاً أكثر من أي شركة استثمار أخرى في العالم تقدر قيمتها بنحو 6 تريليونات دولار.

فيما يعد هنري كرافيس من الرواد في مجال إدارة الصناديق الخاصة والاستثمارات العالمية، وقد شارك في تأسيس «كي كي آر» في عام 1976، ويمتلك خبرة تزيد على أربعة عقود في مجال التمويل والتحليل والاستثمار في الشركات العامة والخاصة، إضافة إلى العمل في مجالس إدارة عدد من الشركات في محفظة «كي كي آر».

منبر مهم

وقال لورانس فنك: «أتشرف بالمشاركة في هذا المجلس الذي يشكل منبراً مهما لتبادل المعلومات يجمع بين المستثمرين والدول ويخلق مجتمعاً متقارباً».

من جانبه قال كرافيس: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون في أبوظبي وأن أشارك في هذه المناقشة حول رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنويع الاقتصاد، وجهود أدنوك في الإدارة الذكية وتطوير رأس المال، ويشكل الاستثمار مع أدنوك وبلاك روك سابقة مهمة في السوق تؤكد الإمكانات والأهمية الكبيرة للاستثمار الأجنبي الذي يحقق قيمة مضافة في دولة الإمارات».