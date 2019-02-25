34 % نمو الرخص التجارية للمستثمرين الكويتيين في دبي 2018

المصدر: دبي - بشار باغ

كشفت لمى جاسم بورسلي، رئيسة مجلس الأعمال الكويتي في دبي والمناطق الشمالية، عن ارتفاع عدد الرخص التجارية التي يحملها المستثمرون الكويتيون في دبي بنسبة 34% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وأوضحت، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» بورسلي أن عدد المستثمرين الكويتيين في مختلف المجالات التجارية بدبي بلغ حوالي 6507 مستثمرين، منهم 6181 رجل أعمال و326 سيدة أعمال حتى نهاية 2018، بحسب بيانات اقتصادية دبي.

صدارة

وفيما تصدّرت الشركات الكويتية المرتبة الأولى خليجياً في فتح فروع لها بإمارة دبي لعام 2018، مستحوذة بذلك على 63.3% من إجمالي فروع الشركات الخليجية، تصدر نشاط المطاعم والمقاهي قائمة الأنشطة المهنية الكويتية محققاً بذلك المرتبة الخامسة من حيث عدد الرخص في هذا المجال بإمارة دبي، كما احتلت المطاعم والمقاهي الكويتية المرتبة الخامسة بين نظرائها من الجنسيات الأخرى في دبي من حيث العدد.

كما بلغ عدد الشركات الكويتية الحائزة على «رخصة تاجر» 11 رخصة كويتية تدير تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وقد حصد مطعم «أوبن فليم كيشن» الذي افتتح مؤخراً في دبي مول درع «جدّم خير» كأول مشروع كويتي وضمن 22 علامة تجارية عالمية فقط تحصد هذا التكريم من اقتصادية دبي.

علاقات

وأكدت بورسلي عمق العلاقات التاريخية التي تربط دبي والكويت، لافتة إلى أن رجل الأعمال الكويتي مرشد العصيمي أنشأ «سينما الوطن» التي تعتبر أول دار عرض سينمائي بدبي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وهي سينما في الهواء الطلق تعرض أفلامها في أروقة «الفريج» آنذاك، لتتشكل بذلك أولى ملامح الترفيه البصري في دبي.

فيما تعد الاحتفالات الوطنية الكويتية التي يشارك فيها مجلس الأعمال في دبي هذا العام الأكبر من نوعها، حيث يتوقع حضور فعالياتها أكثر من 180 ألف زائر خلال الفترة 21 فبراير - 2 مارس 2019، من خلال مشاركة المجلس كشريك داعم في كانتين الشاطئ ضمن مهرجان دبي للمأكولات الذي تنظمه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، إلى جانب معرض دبي للقوارب الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي.

كما يتبوأ السائح الكويتي المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأكثر وعياً بحقوق المستهلك بين السياح الدوليين الذين يزورون دبي، واستقبلت دبي أكثر من 317 ألف زائر كويتي في 2018 بحسب بيانات دبي للسياحة.

مذكرة تفاهم

وكان المجلس قد وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اطلاعهم على الفرص التجارية في دبي والإمارات على وجه العموم.

وتأتي الشراكة في إطار حرص اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة وتذليل كافة التحديات للراغبين في دخول سوق دبي.

وتشمل الاتفاقية التعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات وحملات توعوية مشتركة في الكويت أو في إمارة دبي حول «رخصة تاجر» و«الرخصة الفورية».

تأسيس

يعتبر مجلس الأعمال الكويتي أول مجتمع أعمال من نوعه خارج دولة الكويت، حيث تأسس عام 2016 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي كمجلس غير ربحي يفتح أبواب عضويته لكافة الشركات الكويتية ورواد الأعمال الكويتيين الذي يزاولون أعمالهم في دبي والمناطق الشمالية في دولة الإمارات أو ممن يرغبون في توسيع أعمالهم فيها.