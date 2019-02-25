«نيرفانا للسفر» تطلق مبادرة لتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أطلقت شركة نيرفانا للسفر والسياحة مبادرة تهدف لتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم، إيماناً منها بضرورة دعم هذه الفئة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع. وذلك بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة الأولمبياد الخاص العالمية 2019 التي ستقام في أبوظبي في الفترة ما بين 14 وحتى 21 مارس.

وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي للشركة «سنعمل على توفير فرص عمل لأصحاب الهمم لمساعدتهم على الاندماج في بيئة العمل».

ورحب راشد عبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأولمبياد الخاص الإماراتي، بهذه المبادرة بقوله «أتمنى أن تخطو مزيد من مؤسسات المنطقة خطى شركة نيرفانا، وتسعى لصنع مستقبل أكثر تكاملاً وتعاوناً».