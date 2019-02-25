دبي تستقبل 15.9 مليون زائر 2018

المصدر: دبي - البيان

أظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أمس، أن عدد الزوّار الدوليين لدبي لعام 2018، بلغ 15,92 مليون زائر دولي لليلة واحدة، بزيادة 0.8 % عن 2017، مع ارتفاع عدد السياح الصينيين 12 %، كما ارتفع عدد الزائرين القادمين من نيجيريا بنسبة 36 %.

وظلت الهند في مقدمة الأسواق الخارجية التي يفد منها السائحون في 2018، حيث جاء منها أكثر من مليوني زائر، وهو رقم مماثل لعام 2017. وجاءت السعودية في المركز الثاني بعدد 1.6 مليون زائر، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى حملات ترويجية مخصصة.

وجاءت بريطانيا في المركز الثالث، بينما احتلت الصين المركز الرابع، ولكنها سجلت نمواً 12 % على أساس سنوي، إلى 875 ألف زائر. وسجلت نيجيريا زيادة 36 % في عدد الزائرين إلى 185 ألفاً.

ووصلت أعداد الغرف والشقق الفندقية إلى 115,967 غرفة، موزعة على 716 منشأة فندقية. ووصل معــدل الإشغال الفندقي إلى 76 %، فيما بلغ عدد الليالي الفندقية إلى 30,13 مليون ليلة، كما استقر معدل طول مدة الإقامـــة الفندقية عند 3,5 ليالٍ فندقية.

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