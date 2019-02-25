دور ريادي لـ«البلوك تشين» في تطبيق «وثيقة الخمسين»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد ماثيو كين، المدير العام لسلسلة توريد الذهب «ريسبونسبل جولد» القائمة على تقنية «البلوك تشين» في شركة «إيمرجنت تكنولوجي» القابضة (إم تيك)، أنه سيكون لتقنية «البلوك تشين» دور ريادي في تحقيق بنود مبادرة «وثيقة الخمسين» خصوصاً المتعلقة منها بخط الحرير الخاص بدبي ورسم خريطة اقتصادية جغرافية للإمارة، وإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، مشيراً إلى أن هذه المستهدفات من شأنها تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وتطويره وضمان تحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأضاف كين في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن الشركة ومقرها سانتا كلارا في الولايات المتحدة تنوي توسيع عملياتها في الإمارات خلال هذا العام من خلال طرح المزيد من الحلول القائمة على تقنية «بلوك تشين» ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مشيراً إلى أن الحلول التي ستركّز على تحقيق الشفافية وتتبع منشأ الأصول والمحاسبة، تساهم في ترسيخ مكانة الدولة كسوق عالمي رائد لتجارة الذهب المُستخرج بشكل أخلاقي ومسؤول ومركز رئيسي للابتكارات القائمة على حلول «بلوك تشين» في المنطقة.

وكانت الشركة طورت يناير الماضي منظومة «ريسبونسبل جولد» التي تعتبر أول منظومة لسلسلة توريد الذهب متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم.

وأضاف: «نحن على قناعة راسخة بالدور الريادي الذي ستلعبه تكنولوجيا البلوك تشين في تحقيق ما خططه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإمارة دبي ومنها استحداث قطاعات اقتصادية جديدة في الإمارات، خصوصاً وأن تكنولوجيا البلوك تشين تحظى بأهمية كبيرة في الإمارات، فالعديد من المشروعات الطموحة المقرر تدشينها في عام 2020 تعتمد على هذه التكنولوجيا المبتكرة.

وفي ضوء الإقبال الواسع على صناعة الذهب والمال في السوق المحلية، فإننا واثقون بأن أعمالنا التي تلبي احتياجات كلتا الصناعتين سوف تدعم جهود الإمارات بشكل كبير في ترسيخ أسس الشفافية والكفاءة.

توثيق الإنتاج

وحول سبل التعرف على الذهب المُستخرج بالاعتماد على تكنولوجيا البلوك تشين، أفاد كين: تتتبع منصّة»ريسبونسبل جولد«أصول الذهب بدايةً من موقع المنجم، ويتم توفير أختام مشفرة مضادة للتزوير لمزودي خدمات التنقيب، حيث يمكن للجهات المشاركة في سلسلة التوريد استخدام تطبيق ذكي للهواتف المتحركة لمسح تلك الأختام المشفرة لإنشاء سجلات منشأ ووصاية غير قابلة للتغيير.

ويتم تسجيل البيانات فوراً على منصة بلوك تشين التابعة لشركة»إم تيك«، مما يوفر ضماناً دامغاً بأن الذهب قد تم إنتاجه أخلاقياً وبما يتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة في القطاع.

وبمجرد إنتاج 1000 قطعة من الذهب، تستخدم تقنية التصوير التابعة للشركة إمكانات الذكاء الاصطناعي للتحقق من أصالة كل قطعة مُنتَجة. وبالتالي، يتم التحقق من كل قطعة على حدةٍ والتأكد من تاريخ منشأها ووصايتها بشكل دائم، هدفاً إلى زيادة الشفافية في المنظومة بشكل عام.

رقمنة الذهب

وحول دور العملة الرمزية»جي كوين«في عملية توثيق أو استخراج الذهب، أوضح كين: يتم رقمنة جزء من الذهب المُتتبع من المنجم وحتى الخزنة من خلال منصّة»ريسبونسبل جولد«وتحويله إلى العملة الرقمية الرمزية»جي كوين«الآمنة، التي تمثل شهادات ملكية رقمية للذهب المستخرج بشكل أخلاقي، والتي يمكن شراؤها كاستثمار ونقلها بسهولة لتحويل الثروات أو حتى تسديد مدفوعات التجارة العالمية، علماً بأن هذه العملات قابلة للاستبدال بالقيمة الأساسية التي تعادلها من الذهب المستخرج بشكل أخلاقي.

وتجمع العملة الرمزية»جي كوين" بين أفضل مزايا الذهب كأداة لتعزيز التنوع الاقتصادي وإدارة المخاطر وحفظ الثروة على المدى الطويل باستخدام أحدث التقنيات المصممة للأسواق المالية. ويسرنا أن نحظى بفرصة تقديمها إلى مجتمع التمويل الإسلامي، لثقتنا بأن أي معاملة تستخدم العملة الرمزية ستكون استثماراً لامركزياً وفورياً في الذهب المادي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

مزايا

تشكل منظومة سلسلة توريد الذهب تشكل أفضل الخيارات الحالية لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين، خاصةً وأنها حتى هذه اللحظة تتم إدارتها بطريقة تقليدية تتخللها إجراءات يدوية، على عكس تكنولوجيا البلوك تشين التي تتيح للقائمين على الصناعة أتمتة تتبع عملية إنتاج الذهب بالكامل وبشكل آمن. إذ يتم التحقق من الإجراءات والمعاملات بإجماع كافة الأطراف المعنية، وهو ما يعزز مستوى الشفافية والثقة.



