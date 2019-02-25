تكريم الفائزين بجائزة التميز في الخدمات الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

كرّمت «دبي التجارية»، منصة موانئ دبي العالمية لتسهيل التجارة، الفائزين في الدورة الحادية عشرة من جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية وذلك تقديراً للشركات التي تتبنى الخدمات الذكية في التجارة والشحن واللوجستيات، وبقائمة موسعة من الجوائز ضمت 3 فئات جديدة.

وتم اختيار الشركات الفائزة بناءً على عدد المعاملات الإلكترونية التي تمت خلال العام 2018 من خلال المحمول وموقع «دبي التجارية» الشبكي. وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين ضمن ست فئات: جائزة الخدمات الذكية - M-Token، لشركة «ابن عابد للنقل البري العام» وجائزة الخدمات الذكية للمناطق الحرة، لشركة «دانزاس إيه إي آي الإمارات» وجائزة الخدمات الذكية للتخليص – فئة الوسيط الجمركي، لشركة «أعمال الشحن – دبي إكسبريس» وجائزة الخدمات الذكية للتخليص – فئة التاجر، لـ«مجموعة لاندمارك» وجائزة الخدمات الذكية للمدفوعات، لشركة «نافكو للشحن» والجائزة الجديدة للخدمات الإلكترونية الخاصة بوكيل خدمات الشحن العام، لـ«مجموعة كانو».

من جانبها، كرّمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في إطار شراكتها مع دبي التجارية في الجائزة، الفائزين بجوائزها الأربع الخاصة بالمصدرين (المصنعين) وشركات إعادة التصدير في دبي، حيث ذهبت جائزة المصدّر الجديد لعام 2018 لشركة «جيندال سو جلف»؛ فيما تم تكريم شركة «جوزيف للدعاية والإعلان» عن فئة المصدر المبتكر؛ وضمن الفئتين الجديدتين اختيرت «برارامب أغري تريدينج دي إم سي سي» أفضل شركة إعادة تصدير ناشئة، و«إي تي جي أغري الصناعية» أفضل شركة إعادة تصدير للعام.