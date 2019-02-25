136 مليار دولار اقتراض المنطقة في 2019

المصدر: دبي- رويترز

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني زيادة نسبتها 25% (ما يعادل 27 مليار دولار) في الاقتراض الطويل الأجل للحكومات الثلاث عشرة المصنفة لديها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المصادر التجارية المحلية والدولية، ليصل إلى نحو 136 مليار دولار في 2019، مقارنة بـ 109 مليارات في 2018.

كما تتوقع وكالة التصنيف والتحليل الائتماني توجيه نحو 44% من إجمالي اقتراض حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 136 مليار دولار هذا العام إلى إعادة تمويل ديون طويلة الأجل، ما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض قدره 76 مليار دولار.