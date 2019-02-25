«صنداي تايمز»: دبي مدينة متألقة تتجاوز حدود المنطق

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية دبي بأنها الوجهة الأساسية لطالبي سياحة المغامرات والإثارة، فهي توفر لهم كافة أنماط المغامرات المثيرة الأشد جرأة كالهبوط بالمظلات، الانزلاق الجبلي، صعود الجبال والطرق الوعرة باستخدام الدراجات، المقلاع البشري، وغيرها. ونشرت الصحيفة أمس تقريراً خاصاً عن سياحة المغامرات في دبي بعنوان «دبي لطالبي الإثارة». ووصف التقرير دبي أيضاً بأنها نابضة بالحيوية، وفاتنة الجمال إلى درجة تتجاوز حدود المنطق.

وأضاف تقرير «صنداي تايمز» أن دبي باتت اليوم واحة متألقة تجمع بين الصحاري والمنشآت العصرية، فضلاً عن جزر اصطناعية مصممة على شكل نخيل. وأضاف التقرير أن دبي صارت أيضاً مقصداً رئيسياً لمشاهير ونجوم كرة القدم العالميين. وذكر التقرير أيضاً أن كل شيء في دبي مُصَمم ليكون الأكبر، الأسرع، الأعلى والأطول على مستوى العالم.

ثم تطرق التقرير إلى أنشطة المغامرات المثيرة التي توفرها دبي لزوارها، كما استعرض بالصور ومقاطع الفيديو بعضاً من هذه الأنشطة.