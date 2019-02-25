الإمارات تتقدم للمركز 27 بين أكبر اقتصادات العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تقدم اقتصاد الإمارات مركزين في العام الجاري 2019 ليحتل المرتبة الـ27 بين أكبر 33 اقتصاداً في العالم، مقابل الترتيب 29 العام الماضي، حسب قائمة مجلة «سيوورلد» لأكبر 33 اقتصاداً في العالم.

وفي تصنيف العام الحالي تفوقت الإمارات على النرويج والأرجنتين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى نيجيريا، التي تعد من أغنى الدول الأفريقية. وكانت وزارة الاقتصاد توقعت أن يصل إجمالي الناتج المحلي للدولة عام 2018 إلى 1.6 تريليون درهم، مقابل 1.42 تريليون درهم 2017.

واحتلت الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وكندا المراكز العشرة الأولى في القائمة. وقالت المجلة إنه بالرغم من التراجع الاقتصادي المتوقع في العالم، فإن بريطانيا من المتوقع أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 1.6% العام الجاري 2019، مقابل 1.7% لفرنسا، و2.3% للولايات المتحدة، و7.6% للهند.

وتقع بريطانيا في القائمة الجديدة في المركز السابع في القائمة الجديدة، بعد تركت مركزها الخامس في العام السابق للهند. وحافظت الولايات المتحدة على مركزها الأول في القائمة، لكن الصين من المتوقع أن تستحوذ عليه في عام 2032، حسب توقعات المجلة.