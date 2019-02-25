«دو» تعزز جاهزيتها للجيل الخامس بخطوات جديدة في 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتخاذ المزيد من الخطوات الإضافية لتعزيز جاهزيتها واستعداداتها لنشر شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس في الإمارات خلال العام 2019.

وأوضحت الشركة أنه يجري حالياً العمل على تجهيز العديد من المواقع عبر جميع أنحاء الإمارات بمعدات وتجهيزات عالية التقنية خاصة بشبكات الجيل الخامس، حيث ستكون تلك المواقع المناطق الأولى التي ستشهد إطلاق شبكات الجيل الخامس التجارية بمجرد توافر الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية في وقت لاحق من هذا العام.

وستقوم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بإطلاق أكثر من 700 محطة قاعدية تدعم تقنية الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2019، لتصبح الشركة من أوائل مشغلي خدمات الاتصال على مستوى العالم الذين ينشرون الشبكات الخاصة بهذه التقنية في عام 2019.

بديل منافس

وفي حين أن وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس ستعتمد على مدى سرعة توافر الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية، إلا أنه من المتوقع أن تشكّل اتصالات الجيل الخامس السريعة والمستقرة بديلاً منافساً لخدمات النطاق العريض للهاتف الثابت لكل من العملاء - أفراداً ومؤسسات.

وتشمل المرحلة الأولى من عملية نشر شبكات هذه التكنولوجيا ضمان توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بأماكن العملاء والتي تتبعها عملية توفير وتطوير الأجهزة والهواتف المتحركة التي تدعم هذه التقنية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تتطلب عملية توفير وإيصال الخدمات والفوائد الحقيقية التي ستقدمها تقنية الجيل الخامس العمل على تحديث وإجراء ترقية شاملة لجميع أقسام الشبكة بما في ذلك النفاذ والنقل وعناصر الشبكة الأساسية.

وانطلاقاً من حرصنا على إبقاء عملائنا على دراية كاملة بآخر جهودنا المبذولة في إطار توفير تقنية الجيل الخامس، نؤكد أننا في المسار الصحيح لتوفير تقنية الجيل الخامس خلال العام الجاري وفق الجدول الزمني المحدد والخطط المرسومة وذلك بدعم من شركائنا الاستراتيجيين.

إن تقنية الجيل الخامس تَعِد بالكثير من الإمكانات والقدرات والإيجابيات التي سيشعر بها ليس فقط عملاؤنا الأفراد وإنما أيضاً المؤسسات ولا سيما في ما يتعلق بالسرعات الفائقة ووقت الاستجابة المنخفض – أو ما يعرف بـ«تقليل الوقت المطلوب لعمليات التنزيل».

وبينما يشهد استهلاك الفيديو والمحتوى الرقمي نمواً بوتيرة متسارعة، ستمكّن سرعة الجيل الخامس الفائقة العملاء من الاستمتاع ببث سلس للفيديوهات عالية الدقة ومشاهدة الفيديوهات بدقة 4K إلى جانب الاستمتاع بالعديد من تجارب الواقع الافتراضي والمعزز التي تنضوي على العديد التطبيقات والإمكانات المحتملة للأفراد والمؤسسات.

وأضاف: في الوقت الذي تعتبر فيه السرعات الفائقة ووقت الاستجابة المنخفض والقدرات الهائلة بمثابة الركائز الثلاث لتقنية الجيل الخامس، إلا أنَّ معظم مشغلي الخدمات يواجهون عادةً تحديات للاستفادة من هذه الركائز بنجاح – لذلك فإن تكنولوجيا الجيل الخامس توفر لنا فرصاً وإمكانات كبيرة للاستفادة منها في تعزيز التحول الرقمي عبر جميع القطاعات بدولة الإمارات.

شراكة طموحة

أعلنت دو في عام 2016 شراكة استراتيجية طموحة مع مكتب دبي الذكية لتطوير منصة دبي الذكية (المعروفة الآن باسم دبي بالس) والتي تجمع خدمات المدينة وتقنيات إنترنت الأشياء والخدمات السحابية والبيانات الضخمة والهوية الرقمية عبر جميع أبعاد المدينة تحت مظلة واحدة بهدف إنشاء نقطة مركزية شاملة للخدمات الحكومية وشركات القطاع الخاص مما يساهم بتوفير قيمة غير مسبوقة لمشروع المدينة الذكية ومستقبل الجيل الخامس في الإمارات.

كما نجحت في يونيو 2017، بإجراء اختبارات ميدانية لتقنية نظم الهوائيات الضخمة متعددة المداخل والمخارج MIMO، حيث سجلت التجربة رقماً قياسياً بمعدل إنتاجية وصل إلى 700 ميغابيت في الثانية باستخدام ناقل بيانات واحد فقط ضمن النطاق الترددي 20 ميغاهيرتز.