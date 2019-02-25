ربط إلكتروني بين برنامج المشاريع الصغيرة ووزارة الموارد البشرية

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت وزارة الاقتصاد ممثلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل نظام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تعزيز التعاون المشترك بخصوص منح الحوافز والتسهيلات الخاصة بإجراءات وتكلفة العمالة الأجنبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين.

وبموجب الربط يتم التنسيق فيما بين الجانبين لإعطاء الصلاحية الإلكترونية للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة بوزارة الاقتصاد، من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتغير فئات المشاريع لتصنيف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين والأعضاء لدى البرنامج من الفئة الأولى، حيث ستصبح رسوم تكلفة العامل الأجنبي 300 درهم فقط.

وسيتم التفعيل الكامل للصلاحيات واستقبال طلبات رواد الأعمال الإماراتيين إلكترونياً في 3 مارس للحصول على الفئة الأولى من قبل البرنامج الوطني دون الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث سيقتصر منح هذه الإعفاءات والتسهيلات من خلال البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة.

وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الإمارات في ظلّ توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بنية تشريعية ومؤسسية تستجيب لاحتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر الحوافز والتسهيلات الملائمة لتنمية وتمكين رواد الأعمال المواطنين.

وقال معالي ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن المذكرة تأتي في إطار السياسة الوطنية للتشغيل التي تستهدف في أحد محاورها تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال زيادة إعداد المواطنين من رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص. وأكد أهمية الشراكات الحكومية بما يُسهم في توفير الدعم للمواطنين والمواطنات من أجل إقامة مشاريعهم الخاصة.

تسجيل

للحصول على التسهيلات والإعفاءات يتوجب على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التسجيل لدى البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والتقديم الإلكتروني لطلب الاشتراك في برنامج حوافز لمنشآت الأعضاء، وذلك عبر خطوات بسيطة وهي التسجيل من خلال الرابط التالي لموقع البرنامج الوطني uaesme.ae، وتحميل الاستمارة الخاصة بالطلب، طباعة وتعبئة البيانات المطلوبة في طلب الاشتراك في برنامج حوافز وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.