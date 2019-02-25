3.2 % نمو نزلاء فنادق أبوظبي متجاوزين 5 ملايين العام الماضي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف مركز إحصاء أبوظبي أمس عن ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 5 ملايين و45 ألفاً بنهاية العام الماضي مقابل 4.88 ملايين بنهاية 2017 بزيادة قدرها 157 ألفاً وبنسبة 3.2%.

وأكد المركز في تقرير له أمس عن إحصاءات المنشآت الفندقية في أبوظبي للربع الرابع من العام الماضي زيادة عدد ليالي المنشآت الفندقية من 12.2 مليون ليلة بنهاية عام 2017 إلى 12.9 مليون ليلة بنهاية 2018 بزيادة قدرها 661 ألف ليلة وبنسبة 5.4%.

وارتفع عدد المنشآت الفندقية من 162 منشأة إلى 168 منشأة بنهاية 2018 بنسبة زيادة 3.7%، لافتاً إلى أن العدد بنهاية العام الماضي يتوزع على 122 فندقاً و46 شقة فندقية، وارتفع عدد الغرف بالمنشآت الفندقية من 30.5 ألف غرفة إلى 32.9 ألف غرفة بنهاية العام الماضي بنمو نسبته 7.8%.

وزاد عدد النزلاء من 1.3 مليون نزيل للربع الرابع من عام 2017 إلى 1.34 مليون بنهاية الربع الرابع بزيادة 2.8%. كما ارتفع عدد ليالي الإقامة من 3.46 ملايين ليلة إلى 3.58 ملايين للربع الرابع من العام الماضي بزيادة 3.5%.

جنسيات

وحافظ المواطنون على الصدارة في عدد النزلاء خلال الربعين الأخيرين لعام 2017 وعام 2018، حيث بلغ عددهم 365.2 بنهاية الربع الرابع من 2018 يشكلون نسبة 27.2% من إجمالي النزلاء يليهم نزلاء آسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 26.2% ثم أوروبا بنسبة 21.5% ثم الدول العربية بنسبة 10.5% يليهم نزلاء أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 6.2% ثم نزلاء دول التعاون بنسبة 5.3% وأفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 1.9% وأخيراً نزلاء أستراليا والمحيط الهادي بنسبة 1.2%.

وبلغ متوسط مدة الإقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية بنهاية الربع الرابع لعام 2018 بلغ 2.7 ليلة لكل زائر، وكان متوسط مدة إقامة المواطنين في المنشآت الفندقية 2.1 ليلة لكل زائر، ومتوسط إقامة مواطني دول التعاون 2.3 ليلة لكل زائر، والدول العربية الأخرى 2.7 ليلة لكل زائر، ونزلاء آسيا باستثناء الدول العربية 2.3 ليلة لكل زائر، وأوروبا 3.9 ليال لكل زائر، ونزلاء أمريكا الشمالية والجنوبية 3 ليال وأفريقيا باستثناء الدول العربية 2.8 ليلة وأستراليا والمحيط الهادي 3 ليال والدول الأخرى 2.7 ليلة.

إيرادات

وتراجعت إيرادات المنشآت الفندقية من 5.62 مليارات درهم بنهاية عام 2017 إلى 5.46 مليارات درهم بنهاية 2018 بانخفاض قدره 159 مليون درهم وبنسبة 2.8%.

إشغال

تراجع معدل الإشغال الفندقي من 80% بنهاية الربع الرابع لعام 2017 إلى 78% للربع الرابع من العام الماضي، كما تراجع معدل إيراد الغرف الفندقية من 440 درهماً إلى 427 درهماً بانخفاض 3%، ومعدل إيراد الغرف المتاحة من 352 درهماً إلى 333 درهماً بنسبة انخفاض 5.5%.