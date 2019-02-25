«الاتحاد لائتمان الصادرات» توقع عقداً مع «فيتش سوليوشنز»

المصدر: دبي ـ البيان

منحت الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة للحكومة الاتحادية عقد خدمات البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي وبصناعات محددة إلى فيتش سوليوشنز.

ومن شأن العقد أن يتيح للاتحاد لائتمان الصادرات الحصول على أحدث البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأسواق وأن يزودها بالأدوات التحليلية وخدمات إدارة المخاطر، مما يضع الشركة في موقع أقوى يمكّنها من تحقيق أهدافها التأسيسية لدعم استراتيجية تنويع الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: سيساعدنا توقيع هذا العقد في تقديم الخدمات المتخصصة لقطاع الأعمال، وسيتيح لنا العمل عن كثب مع فيتش استكشاف الفرص لتوفير المزيد من الحلول المتعلقة بالبيانات للشركات الإماراتية العاملة في مجال تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية.

وتعزز شراكتنا مع فيتش تعزز من رؤيتنا لدعم الشركات المحلية في سعيها نحو التنافسية ، مع فهم التحديات التي تواجهها وتطوير الحلول لمساعدتها على تحقيق النجاح.

وقالت كريستين بولمان، العضو المنتدب ورئيس مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيتش سوليوشنز: سعداء بأننا سنكون جزءاً من مبادرات الشركة لدعم الشركات الإماراتية من خلال تطوير حلول الائتمان التجاري التي تلبي احتياجاتهم.