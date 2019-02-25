«إمباور» تشارك في اجتماعات بنيوأورلينز في الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

غادر أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم مع وفد من الشركة، إلى مدينة نيوأورلينز في ولاية لويزيانا الأمريكية للمشاركة في فعاليات IDEA Campus Energy 2019، الذي تنظمه الجمعية الدولية لتبريد المناطق، بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، اعتبارا من غد وحتى 1 مارس.

وتأتي مشاركة ابن شعفار في هذا الاجتماع بصفته عضواً في مجلس إدارة الجمعية وهو المنصب الذي يشغله كأول عربي إماراتي منذ 2013. وأكد ابن شعفار أن الإمارات ودبي على وجه الخصوص قطعت شوطاً طويلاً في مجال تبريد المناطق والاستدامة، ما ساعدها على ترسيخ مكانتها في قطاع تبريد المناطق العالمي وتتويج دبي بلقب المدينة الرائدة لقطاع تبريد المناطق في العالم بسعة إنتاجية تقارب أكثر من مليوني طن تبريد. وسيشارك الوفد في ورش عمل المؤتمر السنوي للطاقة 2019 حيث ستتناول إحدى ورش العمل موضوع التوزيع الحراري، وأخرى حول الشبكات الذكية.

وقال أحمد بن شعفار: تحرص إمباور على المشاركة في المؤتمرات المتخصصة التي تنظمها الجمعية الدولية لتبريد المناطق، حيث تراعي هذه الجمعية العالمية المرموقة تنويع المواضيع والأهداف المرجوة من الفعاليات التي تعقدها.