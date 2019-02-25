1.97 % انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في الفجيرة خلال يناير

المصدر: الفجيرة - البيان

أظهر تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة انخفاض المؤشر بنسبة 1.97% خلال يناير 2019 مقارنة بشهر يناير 2018. وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء أن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسة لسلة المستهلك وهي (مجموعة الطعام والشراب 1.20%، ومنتجات التبغ 1.96%، ومجموعة السكن وتوابعه 5.27%، وخدمات الصحة 0.51%، مجموعة النقل 2.96%).

في المقابل طرأت زيادة في التغير السنوي في باقي مجموعات سلة المستهلك وهي: (الملابس والأحذية 0.19%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 4.31%، والاتصالات 0.16%، وخدمات التعليم 2.42%).

وتشير الأرقام إلى ارتفاع طفيف في مؤشر الرقم القياسي في كل مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.20%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.11%. كما لوحظ أن انخفاض مؤشر مجموعة النقل ناتج عن انخفاض أسعار المنتجات النفطية خلال الشهر الماضي والشهر الحالي، كما لوحظ انخفاض في مؤشر مجموعة السكن وتوابعه وأنها ناتجة عن انخفاض في مستوى الإيجارات خلال السنة الحالية بالمقارنة مـــع بداية السنة الماضية.