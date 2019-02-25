«أوتوبرو» تتعاون مع مصنع الخليج للمطاط لإطلاق «إنفايرومات»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أوتوبرو عن شراكة طويلة الأمد مع مصنع الخليج للمطاط، لابتكار حصائر «إنفايرومات» لغسيل السيارات، وذلك بهدف استبدال ملايين الحصائر الورقية، التي كانت تُستخدم في السابق في جميع مرافق «بروواش» بحلول طويلة الأمد والمصنعة من المطاط المصنّع من إطارات أوتوبرو المعاد تدويرها.

ويعتبر مصنع الخليج للمطاط هو المصنع المزوّد بأحدث الآليات المتطورة، والذي يعتمد على التقنيات الحديثة والرائدة في إعادة تدوير الإطارات المستعملة لإنتاج حبيبات المطاط بأحجام مختلفة، وذلك لأغراض الاستخدام في إنتاج مواد صديقة للبيئة، والتي تعد بديلاً للمواد التي يتم استيرادها من الخارج.

يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في دعم رؤية الإمارات الرامية إلى جعل الدولة أكثر استدامة، حيث يأمل المشروع في القضاء التام على استخدام الورق في عملية غسيل السيارات.

وقال دياب أبو شاهين، المدير العام لمصنع الخليج للمطاط: تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول رائدة ومواد صديقة للبيئة لعملاء المصنع داخل وخارج الإمارات. بالتعاون مع أوتوبرو، نأمل أن نتمكّن من إعادة تدوير الإطارات المستعملة بالكامل من أجل إنتاج منتجات مطاطية من خلال عملية مستدامة اقتصادياً وصديقة للبيئة، ونسعى إلى تقديم المساعدة والدعم الكامل لحكومة الإمارات في التعامل مع المخاوف البيئية المرتبطة بالتخلّص من الإطارات المستعملة.

ويتمّ استخدام ما يقارب 10 لترات من الماء لتصنيع ورقة واحدة فقط بحجم A4. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 93% من جميع الأوراق المنتجة تأتي من الأشجار، وإذا استمرّ المعدل الحالي لاستهلاك أشجار الغابات، فسوف يتم تدمير الغابات المطيرة في العالم خلال أقل من 100 عام.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تمّ إنشاء أوتوبرو في العام 2010 واستطاعت أن تكون شبكة من المرافق العصرية المتخصصة لخدمة السيارات، وتنتشر فروعها في جميع المناطق، بإدارة فريق عمل متخصص في مجال صيانة ورعاية السيارات.

وتُقدّم أوتوبرو مجموعة من الخدمات الاحترافية بقيمة ممتازة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من خدمات غسيل السيارات. كما تتّسم جميع المواقع الجديدة بأنّها صديقة للبيئة، إذ تستخدم غالبية مواقع «بروواش» أنظمة إعادة تدوير المياه.

وتمّ تأسيس مصنع الخليج للمطاط في العام 2011 نتيجة الشراكة بين حكومة إمارة أبوظبي ممثَّلة في مركز إدارة النفايات - أبوظبي (تدوير) والقطاع الخاص. وهم فخورون بالسعي المستمر ليكونوا في طليعة صناعة تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات ويضمنون أنّ تقنيات إنتاجهم تستخدم عمليات صديقة للبيئة وجافة وخالية من أية نفايات.