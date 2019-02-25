الألمان يشكلون 40 % من رواد منتجع السعديات روتانا

المصدر: أبوظبي ــ البيان

كشف «منتجع وفيلل السعديات روتانا» عن أن النزلاء من أوروبا الشرقية شكلوا النسبة الأكبر من زوار المنتجع خلال العام الماضي؛ فيما تصدرت السعودية خليجياً، وشكل المواطنون والمقيمون 20% من الضيوف.

وشكّل الزوار الألمان 40% من نسبة رواد المنتجع، فيما بلغت نسبة الزوار من المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وسويسرا وبلجيكا والنمسا 15%. وبلغ متوسط مدة إقامة الضيوف من المناطق الأوروبية 5 ليال بالمجمل، ما يسلط الضوء على السعي المتنامي للزوار إلى التعرف عن كثب على العاصمة الإماراتية كوجهة بحدّ ذاتها وليس مجرد المرور العابر.

ويُعزى طول فترات الإقامة في جزء منه إلى زيادة شعبية أبوظبي كوجهة للاستجمام، وشكّلت المبادرات المتنوعة والحملات الترويجية التي استضافها المنتجع بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عامل جذبٍ لسكان دول مجلس التعاون الخليجي.

ورسخ المنتجع لنفسه مكانة مميزة من خلال مبادرات الحفاظ على البيئة والاستدامة؛ حيث تتبنى مجموعة روتانا ككل نهجاً أكثر مراعاة للبيئة من خلال برنامج روتانا إيرث. ومن المقرر إطلاق أحدث ابتكاراتها؛ تكنولوجيا إنتاج المياه من الهواء في الربع الأول من العام الجاري. ويُتوقع أن يتم تركيب وحدات تجريبية لتحويل الهواء إلى ماء صالح للشرب من خلال آليات قائمة على الرطوبة ودرجة الحرارة في يناير 2019.

قال مارك دو بير، المدير العام: سنواصل جهودنا الرامية للارتقاء بمستوى المنتجع نحو آفاق جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال المشاركة المستمرة في معارض السفر الدولية والحملات الترويجية بأبرز الأسواق الرئيسية.