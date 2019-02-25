«فيرتيوزو»: 197 % ارتفاع حجوزات الربيع بالإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

سجلت الحجوزات السياحية لقضاء عطلات الربيع في دولة الإمارات، ارتفاعاً خلال العام الجاري بنسبة 197 %، بالمقارنة مع حجوزات العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير لشركة «فيرتيوزو» الأمريكية، التي تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في حجز الرحلات السياحية الفاخرة.

ورصدت الشركة، الوجهات الأكثر نمواً في نسبة الحجوزات لقضاء رحلات سياحية فاخرة في عطلات الربيع، وذلك في تقرير أصدرته مؤخراً، تحت عنوان «الوجهات السياحية الساخنة الــ 10 لقضاء عطلات ربيعية فاخرة في 2019».

وجاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً على التقرير، بينما حلت سويسرا في المركز الأول عالمياً في نمو حجوزات عطلات الربيع لهذا العام، بنسبة نمو بلغت 589 %، بالمقارنة مع 2018.