شراكة علمية بين «آي جي جي» و«نورينكو»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

وقعت القوات المسلحة لدولة الإمارات اتفاقية تعاون مع مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب «آي جي جي»، بهدف الشراكة والتعاون الاستراتيجي في مجال البحث والتطوير التكنولوجي والتقني للأنظمة العسكرية المبتكرة في مركز CEST، والذي تم إطلاقه مؤخراً بالشراكة بين كل من «آي جي جي» ومجموعة «نورينكو» الصينية الرائدة في تصنيع أنظمة الدفاع المتقدمة، وذلك خلال مشاركتها في المعرض الدولي للدفاع آيدكس 2019 الذي اختتم أعماله في أبوظبي الخميس الماضي.

وتهدف المشاركة إلى تفعيل دور مركز «CEST» في تلبية متطلبات واحتياجات القوات المسلحة الإماراتية، حيث تلعب القوات المسلحة الإماراتية دوراً بارزاً في وضع الأفكار والخطط وتحديد المتطلبات الفنية من واقع التجارب العملية، والدخول في تنفيذ المشاريع بكل مراحلها من خلال المساهمة في وضع التصاميم الهندسية للأنظمة العسكرية، ومن ثم تطويرها وإجراء التجارب المخبرية والميدانية لضمان الجودة وأعلى معايير الكفاءة.

وستتم عملية البحث والتطوير للأنظمة العسكرية في مركز «CEST» الكائن في مجمع إنترناشيونال جولدن جروب الصناعي في منطقة العجبان بالعاصمة أبوظبي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تنمية مستوى البحث العلمي والمعرفي كمبادرة أساسية ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة للتحول العلمي والتكنولوجي ونقل المعرفة بحلول العام 2020.

وقّع الاتفاقية في جناح «آي جي جي» بمعرض آيدكس 2019، كل من اللواء الركن صالح محمد صالح العامري قائد القوات البرية بدولة الإمارات، والفريق م. محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة إنترناشونال جولدن جروب، ونائب الرئيس التنفيذي وانج لي شركة «نورينكو» الصينية.

وترتكز الاتفاقية المبرمة على مبدأ التعاون والشفافية بين كافة الأطراف، والالتزام بالمشاركة في مجالات البحث والتطوير في مجال التصنيع العسكري. لتشمل أنظمة الأسلحة التكتيكية والمعدات العسكرية والذخيرة الذكية.

وتشمل كذلك تصميم وتطوير أنظمة الطائرات بدون طيار والمركبات الأرضية غير المأهولة والقوارب المائية غير المأهولة. كما يشمل نطاق التعاون تطوير أنظمة الدفاع واختبار الأنظمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتكنولوجيا التصنيع العسكري.