«الشارقة للتحكيم التجاري» ينظم حفله السنوي في مركز علوم الفضاء

المصدر: الشارقة - البيان

أقام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي حفله السنوي في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وذلك بحضور عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وأحمد العجلة، مدير المركز، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفريق عمل المركز التنفيذي، ومجموعة من الخبراء الاستراتيجيين، وعدد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، وذلك حرصاً منه على تعزيز أواصر الترابط مع مختلف الجهات الداعمة لمركز «تحكيم».

وقد تضمن الحفل عرضاً لفيلم فلكي وثائقي وضع فكرته وقدمه هدية لمشاهديه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما تضمن الحفل جلسات تعارف ومباحثات جانبية بين رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وفريق عمل المركز التنفيذي من جهة والحضور وممثلي وسائل الإعلام من جهة أخرى.

من جهته عبر عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي عن سعادته بإقامة الحفل السنوي لمركز «تحكيم» في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، هذا الصرح العلمي الكبير الذي يهدف إلى تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي.