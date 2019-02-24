المال كابيتال تفوز بجائزة أفضل مدير للأصول للعام في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

فازت المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للاستثمار وهي مؤسسة استثمارية متنوعة مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات، بجائزة «أفضل مدير للأصول للعام 2018»، ضمن جوائز الأداء السنوية لمديري الصناديق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأقيم الحفل السنوي لتوزيع جوائز هذا العام في فندق «ريتز كارلتون» مركز دبي المالي العالمي، واستقطب نخبة ممثلي إدارة الأصول على مستوى المنطقة، لتقدير ومكافأة الصناديق ومديري الأصول ممن أحرزوا تفوقاً ملحوظاً على نظرائهم العام الماضي، من خلال اعتمادهم على أفضل الممارسات وتسليط الضوء على الفرص والتحديات المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال»: كان المشهد الاستثماري عام 2018 مليئاً بالتحديات، لا سيما أن معظم فئات الأصول حققت عوائد سلبية. ومع ذلك، تثبت هذه الجائزة أنه يمكن لإدارة المحافظ النشطة المدعومة بفرق العمل الماهرة، تحقيق التفوق المنشود، خاصة إذا انطلقت من استراتيجيات واضحة، إلى جانب حرصها على تطبيق السياسات المتناغمة مع العمليات الاستثمارية.