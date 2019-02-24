«الحباي للمقاولات» تنجز «موفنبيك تاور» بتكلفة 400 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أنجزت شركة «الحباي للمقاولات» تشييد برج موفنبيك للشقق الفندقية «ذي الخمس نجوم» بمنطقة برج خليفة بدبي، والذي شيّد لصالح شركة «الحسين ليمتيد» للتطوير العقاري بالدولة، والذي أنجز بإشراف وتصميم مكتب العجمي للاستشارات الهندسية.

ويمثل تشييد برج «موفنبيك» إضافة جديدة لشركة الحباي للمقاولات في قطاع التشييد العمراني الفاخر على مستوى الدولة لما يتميز به من شكل معماري عصري وأنيق يواكب النهضة العمرانية التي تتميز بها دبي، كما يعد إضافة جديدة لمجمل المشاريع الفندقية التي أنجزتها الشركة في أهم المناطق السياحية في دبي، وهو في الوقت نفسه إضافة مهمة لقطاع الشقق الفندقية في الدولة.

وكشف المهندس رضا عبد الحميد مدير المشروعات بشركة الحباي للمقاولات، أن المشروع تم تشييده على مساحة 375 ألف قدم مربعة، وبتكلفة تقترب من 400 مليون درهم، ويتكون من سرداب تحت مستوى الأرض، وطابق أرضي وميزانين، و19 طابقاً متكرراً، ويضم 244 شقة فندقية فاخرة.

وقال عبد الحميد: إن شركة الحباي للمقاولات بصدد تسليم 8 مشاريع عقارية جديدة خلال النصف الأول من هذا العام، مشيراً إلى أن تزايد حجم ثقة شركات التطوير العقاري في الدولة في اسم الشركة، وكسب ثقة عملائها والاستشاريين، أسهم في زيادة حجم الأعمال لمواكبة التطور العمراني المبهر في الدولة.

وقال: تعتزم الشركة أيضاً البدء بتنفيذ عدد آخر من المشاريع المميزة في مناطق متفرقة في إمارة دبي، منها السطوة، والخليج التجاري، وأرجان، والبرشاء، معتبراً أن الثقة والالتزام والتاريخ المشرف للشركة في مجال التشييد أسهم في التعاقد على تنفيذ تلك المشاريع.