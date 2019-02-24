«أنوركا للصناعات الغذائية» تختتم مشاركة متميزة في «غلفود»

المصدر: دبي- البيان

شارك مصنع أنوركا للصناعات الغذائية الذي ينتج «بن الحموي، سيتي كافيه، وأونو سبريسو» في معرض غلفود - دبي، بعرض منتجاته من القهوة التي يقوم بتصنيعها بكافة الأنواع على الطرق التركية والإيطالية والأمريكية.

وقال بلال الحموي رئيس مجلس الإدارة: إن المصنع يشارك في المعرض منذ 12 عاماً، وإن منتجاته تم تصديرها إلى 34 دولة ويستهدف في توسعاته الحالية والمستقبلية الوصول لأكثر من 80 دولة حول العالم، وإن أصل العلامة التجارية سوريا منذ العام 1951، وإن المصنع في مدينة دبي الصناعية منذ عام 2013.

ويعتبر أكبر وأحدث مصنع لتصنيع منتجات القهوة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضم بين جنباته أربعة مصانع جديدة لتصنيع القهوة الدمشقية والعربية تحت اسم «بن الحموي» والإيطالية تحت اسم «أونو سبريسو» والأمريكية تحت اسم «أونو كافيه» وآخر لإنتاج القهوة المثلجة والقهوة سريعة التحضير بكافة أنواعها تحت اسم «سيتي كافيه». وتصل طاقته الإنتاجية لأكثر من 80 ألف طن سنوياً بما يعادل 12 مليار فنجان قهوة.

وأضاف أن المصنع حصل على التصنيف «A» من قسم سلامة الأغذية في بلدية دبي، وحصل أيضاً على جائزة الابتكار والتكنولوجيا من مجمع دبي الصناعي العام الماضي أفضل مصنع في دبي متفوقاً على أكثر من 260 مصنعاً، بفضل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة والتزامه بشروط التعقيم وسلامة الغذاء نتيجة تطبيق نظام الجودة والمعايير الخاصة بإدارة سلامة الغذاء العالمية - الآيزو 22000.