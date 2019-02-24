الترويج لمعرض التعليم في الشارقة بألمانيا

المصدر: كولون ــ البيان

اختتم مركز اكسبو الشارقة مشاركته في معرض التعليم - die Bildungsmesse Didacta في كولون بألمانيا، أحد أكبر المعارض التعليمية في أوروبا، والذي امتدت فعالياته من 19 إلى 23 فبراير الحالي، وذلك بهدف تعزيز علاقاته مع الشركاء الأوروبيين، وخاصة في قطاع التعليم بالإضافة للترويج لمعرض التعليم الدولي بالشارقة 2020.

وعرضت منصة مركز اكسبو الشارقة في معرض التعليم - die Bildungsmesse Didacta حزمة متنوعة من الموارد والمصادر التعليمية الرائدة بالإضافة للمعلومات الوافية عن قطاع التعليم في دولة الإمارات، وفرص ومزايا المشاركة في معرض التعليم الدولي بالشارقة، كبوابة رئيسة إلى سوق منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وتسليط الضوء على المقومات والبنى التحتية التي تمتلكها الشارقة وتبرزها كوجهة مثالية للمؤتمرات والمعارض العالمية.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، الذي ترأس وفد المركز إلى معرض التعليم Didacta، أهمية المشاركة في هذا المعرض الدولي، والذي يمثل منصة متميزة للتواصل المباشر مع صناع القرار في قطاع التعليم في أوروبا بوجود أكثر من 800 عارض من 40 دولة، ومن المتوقع أن يجذب ما يقرب من 100.000 زائر.