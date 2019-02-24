«مجموعة اللولو» تستورد منتجات غذائية من الجزائر

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مجموعة اللولو اتفاقاً مع الحكومة الجزائرية لاستيراد منتجات غذائية من الجزائر لعدد 160 فرعاً من فروعها المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.

وقّع الاتفاقية عبد الوهاب جهيد زيفيزيف، المدير العام لمجموعة الصناعات الزراعية «أجرولوج»، وهي مجموعة حكومية متخصصة في مجال اللوجستيات والأغذية الزراعية، وسيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، على هامش «معرض جلفود» الذي اختتم مؤخراً في دبي.

كما حضر توقيع الاتفاقية سعيد جلاب، وزير التجارة الجزائري، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات، وعطية صلاح، السفير الجزائري لدى الإمارات، وسليم في. أي، مدير العمليات في مجموعة اللولو، ومسؤولون آخرون. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم اللولو بشراء الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى من شركة «أجرولوج»، وستقوم بتصديرها إلى سلسلة متاجرها المنتشرة في مختلف الدول.

وقال عبد الوهاب جهيد زيفيزيف، المدير العام لمجموعة الصناعات الزراعية «أجرولوج»: «لقد جاء إبرام هذه الاتفاقية مع مجموعة اللولو الإماراتية ثمرة للمناقشات المستمرة والمتابعة التي قامت بها شركة «أجرولوج»، بدعم من شركات ومنظمات التجارة الخارجية، مثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)».

من جانبه، قال سليم في. أي، مدير العمليات في مجموعة اللولو: «إننا سعداء للتعاون مع الحكومة الجزائرية لاستيراد المنتجات الزراعية، ونأمل أن يصب ذلك في النهاية لصالح العميل النهائي والمزارعين من حيث السعر، وإننا سنقوم بتصدير هذه المنتجات مباشرة إلى متاجرنا المنتشرة في جميع أنحاء العالم للقضاء على الوسطاء».