3.4 مليارات إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

كشفت البيانات المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن ارتفاع حجم إنفاقهما على الشبكات إلى 3.35 مليارات درهم العام الماضي بزيادة 7.3% أو ما يعادل 228 مليون درهم مقارنة بنحو 3.12 مليارات درهم عام 2017.

ووفق رصد تحليلي لـ«البيان الاقتصادي» استناداً إلى البيانات المالية للشركتين المنشورة على سوقي دبي وأبوظبي الماليين، فإن تكاليف الشبكات لشركة «اتصالات» وصلت إلى 2.59 مليار درهم في العام الماضي بزيادة 7.5% مقارنة بنحو 2.4 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 756 مليون بزيادة 6.6% مقارنة بنحو 709 مليون درهم في 2017.

وعملت الشركتان خلال السنوات الماضية على مواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات، إذ تقول «دو» إنها ركزت أولويتها خلال العام الماضي على ضمان تعزيز قدرات الشبكة وتجهيزها لعصر الجيل الخامس إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي ستدعم هذه التقنية فائقة السرعة.

ورصدت «اتصالات» نحو 3.6 مليارات درهم لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.

إيرادات

ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 65.8 مليار درهم في العام الماضي، موزعة بواقع 52.38 مليار لـ«اتصالات» و13.4 مليارات لـ«دو»، وذلك في مقابل نحو 64.6 مليار درهم خلال العام 2018، بزيادة 1.16 مليار درهم أو ما نسبته 1.8%.

وتوزعت إيرادات «اتصالات» بواقع 26.9 مليار درهم للهاتف المتحرك و16.24 ملياراً للهاتف الثابت و2.15 مليار إيرادات من بيع معدات اتصالات، إضافة إلى إيرادات أخرى بنحو 7.07 مليارات درهم مدعومة بشكل رئيسي بنمو العمليات المحلية والدولية في المغرب ومصر، بينما توزعت إيرادات «دو» بنحو 8 مليارات درهم للهاتف المتحرك و2.35 مليار للهاتف الثابت و2.13 مليار إيرادات البيع بالجملة وإيرادات أخرى بنحو 928.1 مليون درهم.

نفقات تشغيلية

ووصلت النفقات التشغيلية للشركتين خلال 2018 إلى 40.5 مليار درهم منها 32.6 مليار لاتصالات مع استحواذ تكاليف البيع المباشر والاستهلاك على النسبة الأكبر من النفقات ونحو 7.92 مليارات لدو، واستحوذت تكاليف الربط والمنتجات والموظفين على النسبة الأكبر من نفقات الشركة.

وقالت «اتصالات» إن النفقات الرأسمالية الموحدة لعام 2018 زادت بنسبة 5% إلى 8.4 مليارات درهم وهو ما نتج عنه معدل كثافة رأس المال بنسبة 16% ما يمثل زيادة نقدية واحدة مقارنة بالعام 2017 مشيرة إلى أن النفقات الرأسمالية في دولة الإمارات خلال الربع الرابع ارتبطت ببناء القدرات لدعم مصادر الإيرادات الجديدة في التكنولوجيا وتحديث وصيانة شبكات الهاتف.

وبلغت الأرباح الصافية للشركتين نحو 10.4مليارات درهم موزعة بواقع 8.6 مليارات لاتصالات و1.75 مليار لـ«دو» وذلك في مقابل أرباح بنحو 10.12 مليارات خلال 2017 بزيادة 2.41%.

أصول

ووصل إجمالي أصول الشركتين (متداولة وغير متداولة) إلى نحو 141.7 مليار درهم في نهاية 2018، مقارنة بنحو 146.67 مليار في نهاية 2017، واستحوذت «اتصالات» على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بواقع 125.2 ملياراً في نهاية العام الماضي بينما بلغ إجمالي أصول «دو» نحو 16.5 مليار درهم.

ووصلت أصول الشركتين غير المتداولة إلى 87.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي منها نحو 78.18 مليار درهم أصول غير متداولة لاتصالات ونحو 9.3 مليارات درهم لدو. بينما وصلت أصول الشركتين المتداولة إلى 54.2 مليار درهم في نهاية 2018، وكان لاتصالات منها نحو 47.05 مليار درهم ونحو 7.17 مليارات درهم لشركة «دو».

عدد المشتركين

وبلغ إجمالي عدد المشتركين الإجمالي لمجموعة «اتصالات» نحو 141 مليون مشترك مع نهاية العام الماضي بزيادة سنوية 1.1 مليون مشترك أو ما نسبته 1% مقارنة بالعام 2017، نتيجة نمو قوي في عدد المشتركين في كل من المغرب، وساحل العاج، وبنين، وجمهورية توغو، والنيجر، وبوركينا فاسو، وباكستان، فيما لم تعلن «دو» عن عدد مشتركيها.

وبلغت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات نحو 12.6 مليون مشترك في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما يمثل ثباتاً في عدد المشتركين بينما سجل نمو بمعدل 1% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وحافظت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك على نفس مستوى عدد المشتركين البالغ 10.8 ملايين مشترك.

32.2

استحوذت دولة الإمارات على النصيب الأكبر من إيرادات «اتصالات» العام الماضي، بواقع 32.2 مليار درهم فيما بلغت الإيرادات من المغرب نحو 8.07 مليارات درهم و2.8 مليار درهم من مصر و3.8 مليارات درهم من باكستان و6.6 مليارات درهم إيرادات أخرى.