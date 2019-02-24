«سلطة دبي الملاحية» تستعرض أحدث الابتكارات في معرض دبي العالمي للقوارب

المصدر: دبي - البيان

أكّدت «سلطة مدينة دبي الملاحية» مشاركتها في «معرض دبي العالمي للقوارب 2019»، المقرّر بين 26 فبراير الجاري و2 مارس المقبل في «قناة دبي المائية»، بثلاثة أجنحة متخصصة تستعرض أحدث الابتكارات التي تلبّي احتياجات المجتمع البحري المحلي والدولي.

وتندرج المشاركة المرتقبة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة البحرية لتوطيد جسور التواصل مع الرواد والخبراء وتشجيع إثراء المعرفة وتبادل أفضل الممارسات الداعمة لمسيرة بناء قطاع بحري متجدد وآمن ومستدام يضع دبي في مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وشمولية وجاذبية في العالم.

حلول ذكية وتشمل الأجنحة المتخصصة كلاً من «جناح تجمع دبي البحري الافتراضي»، و«جناح الحلول الذكية والخدمات المتنقلة» الذي يستعرض مزايا الحلول البحرية الذكية والخدمات المتنقلة، إلى جانب «جناح التسجيل والترخيص» الذي يقدّم خدمات الترخيص البحري مباشرةً وفق آليات مبتكرة ومحدّدة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقديم الخدمات بسهولة وسرعة وكفاءة عالية لتحقيق أقصى مستويات السعادة لدى المتعاملين.

منصة استراتيجية

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تحظى المشاركة في «معرض دبي العالمي للقوارب» بأهمية بالغة بالنسبة لنا كونه منصة استراتيجية مهمة للتعريف بالخطوات السبّاقة والمبادرات النوعية التي تجسد تطلعات «سلطة مدينة دبي الملاحية» في تسخير الابتكار والتحول الذكي في خدمة مسار نمو واستدامة وتطور القطاع البحري الذي يمثل رافداً حيوياً من روافد التنويع الاقتصادي.

ونلتزم بتسهيل إتمام اختبارات الحصول على رخصة القيادة البحرية واستكمال إجراءات ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها مباشرةً وبسرعة وكفاءة تامة لتلبية احتياجات الزوار والعارضين، وذلك خلال الدورة المرتقبة من الحدث الأبرز في قطاع الملاحة الترفيهية.

ونتطلع قدماً إلى الكشف عن أحدث حلولنا الذكية وخدماتنا المبتكرة التي من شأنها الإسهام في صنع مستقبل القطاع البحري، بما يواكب الاتجاهات العالمية الناشئة ويلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين».

اهتمام واسع

من جهته، قال حامد حسن، مدير إدارة التسجيل والترخيص في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تأتي مشاركتنا في «معرض دبي العالمي للقوارب 2019» استكمالاً للزخم القوي الذي شهدناه خلال الدورات الماضية في ظل الاهتمام الواسع من رواد قطاع الملاحة الترفيهية إقليمياً ودولياً بخدماتنا الذكية وحلولنا المبتكرة.

ويسرنا الانضمام مجدداً إلى الجهات الداعمة للحدث الإقليمي الأبرز للملاحة الترفيهية، سواء عبر الابتكار البحري أو الترخيص البحري الذي يعد ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البحرية المحلية والدولية.

«جلف كرافت» تطور يخوت «نوماد»

تتطور مجموعة يخوت النوماد من جلف كرافت بشكل مستمر، مدفوعة بالقدرات الابتكارية للشركة، التي تقدم مجموعة جديدة من يخوت العلامة المتخصصة بالمغامرات نوماد «Nomad Yachts» في معرض دبي الدولي للقوارب، وتعد المجموعة الجديدة استمراراً لنجاح يخوت نوماد 55، ونوماد 65، والنوماد 75، التي أثبتت قدراتها وتفوقها في فئتها على مدى السنين الأربع الماضية.